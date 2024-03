Územního plánování zdigitalizuje pražská Sevitech CZ za 151 milionů

Geoportál územního plánování dodá za 151 milionů korun firma Sevitech CZ.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vybralo dodavatele národního geoportálu územního plánování (NGÚP). Za zhruba 151 milionů korun zajistí systém společně s hardwarem společnost Sevitech CZ. Aby se úřad vyhnul prodlevě kvůli možnému prověřování zakázky Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, zadal zakázku firmě napřímo skrze jednací řízení bez uveřejnění. MMR o tom dnes informovalo v tiskové zprávě.

Portál bude součástí nového stavebního zákona, který by měl vyjít v platnost 1. července. Podle ministerstva bude geoportál klíčovým informačním systémem veřejné správy, který umožní koordinaci a sdílení územních plánů včetně návrhů, zasílání připomínek nebo námitek online a omezí byrokracii.

V soutěžním dialogu na zajištění národního geoportálu územního plánování jednali zástupci ministerstva se třemi potenciálními dodavateli. Výsledkem byly podle tiskové zprávy dvě nabídky, které vyhovovaly i cenou, úřad z nich vybral jako vítěze soutěže Sevitech CZ. Z vyjádření MMR vyplývá, že dalšími účastníky byla konsorcia firem Ness Czech a Eviden Czech Republic. Eviden však nabídku nepodala, ale zadávací podmínky napadla u ÚOHS. Při soutěžení podle MMR firma nenaznačovala, že by se k tomuto kroku chystala, a v opačném případě by ani soutěžní dialog nemohl skončit. Vzhledem k možné délce řízení u ÚOHS a blížící se zákonné lhůtě pro spuštění geoportálu se resort rozhodl zakázku zadat napřímo.

Digitalizace stavebního řízení je fiasko

„Bohužel opakovaně dochází k situaci, kdy se ÚOHS stává kolbištěm konkurenčního boje soukromých společností. Vidíme to na mnoha příkladech velkých strategických veřejných zakázek. Vzhledem k nepředvídatelné délce řízení u ÚOHS mohou firmy oddálit a často úplně blokovat zakázky, ve kterých by pravděpodobně neuspěly. To jim umožňuje udržet si svůj podíl na trhu, nepustit na něj schopnější konkurenci často z řad menších společností,“ uvedl ministr pro místní rozvoj a místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti).

NGÚP bude součástí nového stavebního zákona, který kromě jiného zavádí také digitalizaci stavebního řízení. V platnost by měl vejít letos 1. července. Platnost zákona byla oddálena už dvakrát, přičemž původně měl být systém funkční v létě minulého roku. Důvodem bylo to, že ÚOHS několikrát zrušil zakázku na jeho zřízení z důvodu netransparentnosti soutěže. Ke 3. listopadu MMR uzavřelo s tou samou společností InQool na digitalizaci nový tendr. Měla by dodat klíčové informační systémy pro digitalizaci stavebního řízení za 37 milionů korun.

Situace je podle Bartoše v obou případech ale mírně odlišná, protože se obě zakázky soutěžily jiným druhem veřejné soutěže. Otevřené řízení na digitalizaci stavebního řízení podle něj napadla společnost, která není oprávněná stížnost podat. V případě NGÚP napadla u ÚOHS zadávací podmínky firma, která se zúčastnila soutěžního dialogu, podmínky znala a před podáním nabídek je dokonce odsouhlasila. Přesto své výhrady v průběhu soutěžního dialogu nesdělila.

Celková částka, kterou MMR vyčlenilo na digitalizaci stavebního řízení, by v horizontu dvou až tří let měla po započtení výdajů na hardwarové vybavení činit 650 milionů korun. Měla by tak být zavedena za přibližně třetinu částky, za kterou měl být celý projekt realizován za předešlé ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (ANO). Zřízení geoportálu se do této částky nezapočítává. Současnou podobu digitalizace kritizují některé subjekty a odborníci, kteří si nejsou jistí, zda se ji úřadu povede zavést v plánovaný termín.

