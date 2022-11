Zmatek kolem stavebního zákona zdražuje byty, říká v podcastu Dostálová

Hlavním cílem úprav stavebního zákona, které prosadil ministr Ivan Bartoš je, aby stavební řízení zůstalo na obcích, říká Klára Dostálová, bývalá ministryně pro místní rozvoj za ANO a od půlky listopadu místopředsedkyně sněmovny.

V minulé vládě čtyři roky připravovala nový stavební zákon. Chtěla podle svých slov najít kompromis mezi obcemi a státem. A chtěla, aby se zrychlilo české fatálně pomalé stavební řízení, které v tomto srovnání řadí zemi do poloviny druhé stovky zemí světa, někam na úroveň některých málo rozvinutých afrických zemí.

„Bartoš podlehl tlaku starostů, kteří si nechtěli nechat vzít stavební řízení ze svých rukou,“ říká Dostálová v podcastu Realitní Club.

Důvod, proč se v Česku nestaví dost rychle nové byty a domy, je nejen podle ní dán kombinací lenosti úředníků, nedodržováním zákonných lhůt, nemožností dovolání se práva, a možností, aby volení zástupci obcí a měst mohli do řízení zasahovat. Což je korupční prostředí non plus ultra.

Tohle chtěla Dostálová v nové úpravě stavební zákona odbourat tím, že by rozdělila územní plánování, které chtěla nechat obcím a městům, a stavební řízení, které chtěla dát státu. Nepovedlo se. Pirát Bartoš nad novým stavebním zákonem rok seděl, a nakonec hlavní principy návrhu negoval.

Jeho návrh nyní čeká na projednání ve sněmovně. Podle tohoto nového návrhu nevznikne žádná ústřední struktura stavebního řízení. Každý starosta obce bude do řízení moci dál mluvit. Tedy, jen neoficiálně. Ale reálně.

Dalším problémem, který je novému stavebnímu zákonu vyčítán, je, že je platný pro všechny české obce, kterých je přes šest tisíc. Nicméně je rozdíl, pokud rozhodujete o výstavbě domku ve vesnici s pár sty obyvatel, nebo o výstavbě velkého domu ve velkém městě. Tohle nový zákon vůbec neřeší.

Lidé, kteří výstavbě a plánování rozvoje měst rozumí, tento přístup velmi kritizují. Marně. Co nové úpravě říká Klára Dostálová, jež na přípravě původního návrhu roky seděla? Poslechněte si v novém dílu podcastu Realitního Clubu v úvodu článku nebo na všech podcastových platformách.

