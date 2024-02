Nový stavební zákon je totální fiasko. Český přístup je děsivý, říká expertka na stavební právo Faltýnková

Chybí digitalizace, chybí prováděcí předpisy. Za pár měsíců, přesně od 1. července letošního roku, má v Česku začít platit nový stavební zákon. „Nevypadá to úplně optimisticky,“ říká Kristýna Faltýnková, advokátka kanceláře PRK Partners, která se stavebnímu právu věnuje. Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, který má nový klíčový předpis na starosti, však stále nehodil flintu do žita. A tvrdí, že vše dobře dopadne. Zatím je to spíš zmatek, tvrdí Faltýnková.

Od ledna začala platit první část stavebního zákona, ta pro velké stavby. Ale chybí tam digitalizace, kterou stát nedokázal zajistit. Od prvního července má platit nový stavební zákon pro veškeré stavby, a opět nic není připravené. Začne podle vás od prvního července platit nový stavební zákon?

Zákon zavádí takzvané přechodné období, které platí skoro pro všechny. Přechodné období trvá šest měsíců do 1. července a od 1. července se pravidla nového stavebního zákona budou aplikovat úplně na všechny stavby od garáže přes rodinné domy až po bytovky. Ale od 1. ledna se nový stavební zákon má testovat na stavbách, které jsou buď z oblasti energetiky nebo z oblasti dopravní infrastruktury. Velké silnice, výrobny tepla, elektřiny.

V jakém stavu jednání je vlastně nový stavební zákon? Už je jasné, co bude od července fungovat, co bude závazné?

Měla být digitalizace, mělo všechno probíhat elektronicky. Stavební zákon má autory, kteří vědí, co do něj napsali a proč. Snažíme si ho nastudovat, vědět všechno, co se dá, protože všichni se připravujeme na tuto velkou změnu. Co se týká digitalizace, ta byla ve vztahu k novému stavebnímu zákonu skloňována ve všech bodech. Vlastně to byl jeden z hlavních cílů, aby všechno bylo elektronicky. Měla to být cesta k hlavnímu cíli, kterým má být zrychlení stavebního řízení. Protože ČR, to asi vědí úplně všichni, je někde na chvostu seznamu, jak dlouho v kterém státu trvá stavební řízení.

Nicméně to nevypadá úplně optimisticky, protože hlavní platforma, přes kterou se mělo nově komunikovat se stavebním úřadem, měl být tzv. Portál stavebníka, do kterého by stavebník nahrál svoji žádost o povolení záměru, projektovou dokumentaci a už by všechna komunikace probíhala prostřednictvím systému. Ten neexistuje. Bylo vyhlášeno zadávací řízení, aby se našel dodavatel tohoto systému, který by ho naprogramoval. To bylo zrušeno. Ministerstvo vyhlásilo novou zakázku v rozsahu asi deset procent, protože původně jsme se bavili o 370 milionové zakázce, teď je to o asi 37 milionech. Touto zakázkou už se úřad zabývá, takže je možné, že i ta bude zrušena.

A pokud by prošla?

Pořád ještě není vybraný dodavatel, to znamená, zatím nikdo neprogramuje. I kdyby programoval, tak má naprogramovat jenom základ v rozsahu plus minus 10 procent toho, co mělo být. A to je jenom jeden z předpokládaných systémů. Systémů, které měly vzniknout pro účely digitalizace, je mnohem více. Měl být systém, do kterého se bude vkládat projektová dokumentace. To by primárně dělali projektanti. Dokonce nový stavební zákon předpokládá v jednom ustanovení, že pokud vaše projektová dokumentace, třeba k rodinnému domu, nebude nahrána do tohoto systému, tak stavební úřad nebude vaši žádost vůbec řešit, a prostě rovnou ji odsune.

Říkáte katastrofickou zprávu, že digitalizace neproběhla, není ani zakázka na zprostředkovatele systému. Jak to ovlivní povolování výstavby?

Ono už se vědělo, že se to nestihne. Od 1. ledna se mají podle nového stavebního zákona začít povolovat energetické dopravní stavby. A tam je pořád možnost dokumentaci nosit na stavební úřad papírově, jak to probíhalo doposud. Případně lze využít i datové schránky, byť samozřejmě mají limity v objemu, co jimi můžete poslat.

Ani červenec, kdy mají začít platit nové předpisy pro povolování všech staveb v Česku, tedy nevypadá dobře?

Nejsem ajťák, nejsem programátor. Ale řekla bych, že do července něco naprogramovat, otestovat, naučit s tím zacházet úředníky, kteří by měli komunikovat se stavebníky a vyřizovat žádosti, to asi moc reálné není. Ale nechci státní správu podceňovat.

Jak se s novým stavebním zákonem vypořádají obce, na kterých bude ležet hlavní zátěž nového znění?

Další součástí systému, která ještě vůbec nebyla zadaná, je geoportál, přes který mělo probíhat územní plánování. Změny územních plánů měly probíhat jenom přes tuto platformu, měla být k tomu naprosto nezbytná. A ta není ani zadaná, ani se na ní vlastně ještě nepracuje, protože ministerstvo na základě zkušenosti s posouzením první zakázky, další zakázky zrušilo. Pokud máme správné informace, a nevidíme dovnitř ministerstva, tak geoportál taky nebude. To může být pro územní plánování zásadní.

Jakým způsobem ministerstvo pro místní rozvoj komunikuje tyto procesy, změny, nebo to, co se vlastně bude nebo nebude dít, k odborné obci?

Ministerstvo komunikuje stále velmi optimisticky. Tváří se, že stíhají, že to bude, že to bude fungovat. Nicméně ze stavebních úřadů máme informace, že zatím neproběhlo žádné školení na nový stavební zákon. Oni nejsou proškolení. Už jsme slyšeli informaci, že úředníci stavebních úřadů se spíš těší do důchodu, než aby se učili novou legislativu.

Co jsou klíčové změny ve stavebním řízení, které by měly začít platit od července?

Největší změna je, že v tuto chvíli jsme měli územní řízení a stavební řízení. To bude jenom jeden proces, takže bude jenom jedno řízení, kterým se povoluje stavba. Jak její umístění, tak i její provedení. A nebude se to rozpadat do dvou celků. Povolovací řízení bude jenom jedno, také dokumentace bude jenom jedna. Zatím nevíme přesně jaká, protože prováděcí předpisy, které by nám měly říct, jak má vypadat dokumentace pro povolení záměru, zatím neexistují. Respektive existují v pracovní verzi na ministerstvu. Nicméně, aby nevznikala panika, že nevíme, jakou máme dát stavebnímu úřadu dokumentaci. Dokumentaci podle současných předpisů můžeme používat až do roku 2027.

Bude platit systém takzvaného jednoho razítka? Bude místo asi osmdesáti současných razítek skutečně stačit jenom jedno?

Proces by se měl zjednodušit. Nebude jenom jedno razítko. Nicméně podle nového stavebního zákona se bude vydávat tzv. koordinované stanovisko nebo koordinované vyjádření. Zjednodušeně řečeno, všichni úředníci, kteří se mají ke stavbě vyjádřit a sedí pod jednou střechou v jednom úřadu, dají svá vyjádření dohromady a udělají z toho jeden papír s jedním razítkem.

Ale z praxe víme, že úřady nedodržují platné termíny a nehrozí jim za to žádná sankce. Budou nyní úředníci nuceni termíny dodržovat?

Doteď platilo, že by se úředníci mohli a měli sejít. A ono se jim do toho moc nechtělo, takže radši každý vydával svůj papír. Teď ti, co sedí pod jednou střechou, se budou muset zkoordinovat. Součástí novely je fikce souhlasu. To znamená, že do 30 dnů nebo v některých možnostech do 60 dnů musí dotčený úřad vydat nějaké rozhodnutí. A když ho nevydá, tak se bere za to, že ho vlastně vydal.

Takže přeci jen přijde urychlení povolovacích procesů?

Záleží to na tom, jak jste odvážní. Teoreticky, když se úřad neozve do třiceti nebo šedesáti dnů, nastává fikce, jako kdybyste dostali kladné stanovisko bez jakýchkoliv podmínek. Nicméně úřad to může pak ještě zpětně zvrátit, a tím vám zvrátí celé povolení, které jste na základě fikce dostali. Řekla bych, že je velmi odvážné vsadit na to, že úřad už se tím nikdy nebude zabývat. Možná je to méně odvážné u nějakých menších staveb, ale ve chvíli, kdy se bavíme o větším projektu, bytový dům, nová čtvrť, tak bych radši vyjádření stavebního úřadu měla. Věděla, jaké jsou jeho podmínky, nebo že opravdu žádné podmínky nemá.

Zrychlí nám nový stavební zákon bytovou výstavbu?

Určitě ne v dohledné době. Je vysloveně stanoveno, že se v prvním období veškeré lhůty prodlužují na dvojnásobek. Předpokládá se, že úředníci se budou muset s novým stavebním zákonem seznámit, naučit se nové postupy a že to všechno bude trvat trošku déle, než jsme byli zvyklí. A ono to možná bude ještě o trošku horší, než čekáme, protože najetí na nový systém ve chvíli, kdy velká část systému vlastně není a neexistuje, bude kostrbaté. Budeme používat starou projektovou dokumentaci, kterou budeme muset nějakým způsobem doplňovat, budeme dost možná používat i další staré prováděcí předpisy, ale posuzovat, jestli je lze v plném rozsahu použít podle nového stavebního zákona, jestli s ním nejsou v nějakém rozporu. Metodické pokyny od ministerstva, jestli budou, kdy budou a k čemu budou, je také otázka. Už jsem slyšela myšlenku, že by možná mohl, nebo měl dokonce vzniknout nějaký úřad, který by poskytoval výklad.

