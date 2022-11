Klára Dostálová: Stavební zákon, který ministr Bartoš předělal, bude dál brzdit výstavbu bytů

Neustále jsme se snažili o nějaký rozumný kompromis, říká o přípravě nového stavebního zákona bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Ta ho začala připravovat v roce 2017, když se dostala do vlády. A nakonec ho dokončila a přinesla ke schválení. Jenže Babišovo hnutí ANO, za které Dostálová kopala a dál kope, prohrálo volby.

Na nový stavební zákon čekají stavitelé bytů jako na smilování. Podle toho současného jsou zcela v moci úřadů, které nedodržují termíny, žádný postih jim za to nehrozí, a v Česku se kvůli tomu nestaví byty.

Klára Dostálová chtěla rozdělit proces na dvě části. Územní řízení, tedy představu obcí o rozvoji jejich území, chtěla nechat na obcích. A stavební řízení chtěla nechat státu, úředníkům. Aby to, podle její představy, urychlilo výstavbu.

Jenže jejím nástupcem na ministerstvu se stal Pirát Ivan Bartoš. A ten celý proces schvalování stavebního zákona zastavil. A začal na něm kutit. Podle zdrojů newstream.cz se dostal do vleku Starostů. Ti pod tlakem silné lobby lokálních vládců prosazovali, aby si dohled nad výstavbou podrželi obce a města.

Bartoš po roce protlačil přes vládu upravený stavební zákon Politika Předloha ministerstva pro místní rozvoj (MMR) v ní především ruší vznik Nejvyššího stavebního úřadu a jemu podřízené soustavy a prozatím zachovává všechny stavební úřady v obcích. Po jednání kabinetu to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Novelu ještě musí projednat sněmovna, Senát a podepsat prezident. ČTK Přečíst článek

Nakonec vláda schválila návrh zákona, který ruší centralizaci, kterou zamýšlela Klára Dostálová. A ponechává pravomoci v rukou obcí a lokálních úředníků s takzvanou „přenesenou působností“. Bartoš asi podlehl tlaku. Ostatně, mluví se o něm jako o muži, který této agendě vlastně vůbec nerozumí.

Dostálová prohrála. Nejen volby, ale i boj o nový stavební zákon. Prohráli asi i stavebníci, ať už soukromníci, tak velké stavební či developerské společnosti. Možná prohrálo celé Česko, které není schopné vytvořit normy, podle kterých by se rychle a efektivně dalo stavět. Co na to říká Dostálová? Dozvíte se již zítra v podcastu Realitní Club na newstream.cz i všech podcastových platformách.

