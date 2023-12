Bartoš digitalizaci stavebnictví nezvládá. Zadělal nám tím na obří ostudu, cepuje ministra stínový premiér Havlíček

Kvůli postupu ministerstva pro místní rozvoj v přípravě digitalizace stavebního řízení hrozí ostuda a chaos, řekl ve sněmovně stínový premiér opozičního hnutí ANO Karel Havlíček. Neuspěl s návrhem, aby poslanci přednostně debatovali o převodu agendy digitalizace z ministerstva na Dopravní a energetický stavební úřad.

„Pod ministrem (pro místní rozvoj Ivanem) Bartošem (Piráti) je tato agenda v troskách a hrozí nám nevídaná blamáž,“ prohlásil Havlíček. Ministerstvo podle něho nemá na tuto činnost kompetentní pracovníky. Pochyby o tom, že digitální stavební řízení bude fungovat od července příštího roku, jak stanoví zákon, mají podle Havlíčka i hejtmani a zástupci starostů.

Bartoš na úterní tiskové konferenci uvedl, že klíčové informační systémy pro digitalizaci stavebního řízení dodá za 37 milionů korun společnost InQool. Smlouvu s ní uzavřelo ministerstvo po jednacím řízením bez uveřejnění. Testování by se mělo konat podle Bartoše na jaře, od června mají být systémy nasazeny na stavebních úřadech. Zakázka za 37 milionů korun tvoří pouze část systému.

Stejná společnost vyhrála dřívější výběrové řízení, kterou zrušil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Havlíček se nad tím pozastavil. Ministerstvo chystá na verdikt antimonopolního úřadu správní žalobu. Úřad se zajímá i o postup zadání další zakázky na digitalizaci stavebního řízení.

