U Prahy vyroste do roka další logistický areál. Práci by zde mělo najít na 400 lidí

Na západním okraji Prahy má vzniknout nový obchodně-průmyslový areál o celkové pronajímatelné ploše 150 tisíc metrů čtverečních. V Jinočanech v blízkosti pražského okruhu jej postaví český developer Logport Development. Podle vedení firmy by měla být většina projektu dokončena už příští podzim.

Výstavba nového logistického areálu v Jinočanech na západě Prahy začala už letos v prvních podzimních dnech. Na ploše padesát tisíc metrů čtverečních tu česká developerská společnost Logport Development staví svůj první velký projekt Logport Prague West. Celková pronajímatelná plocha tohoto areálu by měla být po dostavbě 150 tisíc metrů čtverečních. Většina areálu by přitom měla být hotova už v průběhu podzimu příštího roku. Stavět se zde ale bude minimálně až do konce prvního čtvrtletí roku 2024. V areálu by po dokončení mělo podle developera najít práci až 400 lidí.

Nejprve byli místní proti

Logport v Jinočanech naskočil původně už do rozjetého projektu, který se ale podle starostky místním vůbec nezamlouval. Díky vzájemné spolupráci developera s radnicí i obyvateli se však situace postupně začala zlepšovat. „Od doby, kdy společnost Logport vstoupila do zcela nepřijatelného projektu, došlo k výrazné a pozitivní změně. Společnost respektovala připomínky občanů, spolků a obce. Výsledkem je uzavření smlouvy o limitech projektu, která přesně definuje parametry celého území i řešeného projektu a dále navazující smluvní dokument – investorská smlouva, která řeší a pojmenovává finanční podporu rozvoje naší obce, zejména její budoucí infrastrukturu,“ popisuje vývoj projektu starostka Jinočan Miluše Čančíková.

Areál kombinuje různé typy využití

Logport Prague West bude nakonec po dostavbě tvořit sedm LogSpace hal specializovaných pro městskou logistiku, distribuci a lehkou výrobu. V dalších čtyřech halách zvaných LogBox by měly vzniknout prostory primárně pro menší sklady a výrobní firmy, showroomy, velkoobchodní prodejny a kanceláře. Areál se podle developerské společnosti staví v nejvyšším environmentálním standardu s důrazem na co největší využití alternativních zdrojů energie.

„Naše projekty se odlišují zejména v typech budov a jejich využití, které jsme schopni v rámci jednoho parku umístit. Od skladování a lehkou výrobu, přes showroomy, obchodní plochy a kanceláře, až po restauraci a čerpací stanice. Velký důraz klademe na dopad našich komerčních zón na místní dopravní infrastrukturu,“ říká ředitel developerské společnosti Logport Development David Vais. Budoucnost českého developmentu a urbanismu je tak podle něj především v kombinaci různých typů využití budov a prostor na jednom území.

Součástí nového logistického parku Logport Prague West, který by měl doplňovat stávající zástavbu, by proto měl být i retail park, který zde postaví developerská skupina Portin. „V Logport Prague West postavíme retail park o celkové ploše 5 800 metrů čtverečních, který je již zcela pronajat. Prodejnu potravin Lidl obklopí obchody Pepco, Kik, SuperZoo, drogerie a tabák. K dispozici bude ještě prodejna rychlého občerstvení Burger King, Benzina express a parkoviště pro 200 aut. Výstavbu nízkoenergetických nemovitostí zahájíme v druhém čtvrtletí 2023. Otevření plánujeme na přelomu let 2023 a 2024,“ odhaduje spolumajitel Portin Jindřich Kukačka.

Téměř polovinu plochy nového areálu v Jinočanech by měly podle developera tvořit stromy, keře a další rostliny. A současně i jednotlivé haly by měla ze 30 procent pokrývat zeleň. Celá zóna by tak měla vizuálně navazovat na okolní rezidenční část obce, od které by měla být oddělena přírodním zatravněným valem se vzrostlými stromy. Developer zde radnici slíbil vybudovat vedle čtyř nových autobusových zastávek MHD i tři cyklostezky a chodníky, které propojí Prahu a Středočeský kraj.

Logport Development je česká developerská společnost zaměřující se na budování klíčové městské infrastruktury. Společnost byla založena v roce 2018 a momentálně připravuje dva projekty - Logport Prague West na západě a Logport Kladno Poldi na severozápadě Prahy.

