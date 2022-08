Největší logistická hala v Česku vyroste u Chebu. Investorem je Accolade

U Chebu vyroste do tří let největší logistická hala v Česku. Investorem je společnost Accolade. A ačkoli hala ještě nestojí, její předpronájem už je letošní největší obchodní transakcí ve druhém čtvrtletí.

Reklama

Investiční skupina Accolade investuje na západě Čech u Chebu do výstavby jedné obří logistické haly za druhou. Dva průmyslové parky už tam stojí, tři další haly o rozloze 145 tisíc metrů čtverečních se staví. Největší hala se postaví do tří let a už má 233 700 metrů čtverečních předpronajato. To z ní dělá podle zprávy Industrial Research Forum (IRF) i největší letošní novou transakci v druhém čtvrtletí. Jméno distribuční společnosti, která si halu předpronajala ani výše transakce, zatím nebyla zveřejněna.

Více jak šest miliard do výstavby průmyslových parků a logistických hal hodlá v Karlovarském regionu celkem investovat společnost Accolade. Ve spolupráci se společností Panattoni navíc postaví do tří let u Chebu další halu, která má být největší v České republice a má být plná vychytávek nejmodernějších technologií. Samotná hala se bude nacházet na severovýchodní straně areálu poblíž dálnice D6 a přípravy na její stavbu jsou už v plném proudu.

Skladový gigant CTP za pololetí vydělal téměř 12 miliard Reality Extrémně dobré pololetní výsledky developera průmyslových parků CTP, který působí převážně na českém trhu, významně ovlivnila především trojice faktorů – nové akvizice, dokončené developerské projekty s novým nájemným a přecenění portfolia. Věra Tůmová Přečíst článek

„V rámci Panattoni Parku Cheb chystáme skutečně rekordní projekt, a to snad ve všech ohledech, jaké si lze představit z hlediska velikosti i moderních technologií šetrného přístupu k životnímu prostředí. Bude se tak moci označovat za jednu z nejmodernějších průmyslových budov v České republice. Hrubé terénní úpravy jsou již hotovy a výstavba budovy započne ještě letos,“ shrnuje generální ředitel Panattoni pro ČR a Slovensko Pavel Sovička. Spuštění haly do plného provozu proběhne podle něj už v roce 2025.

I haly mají své ceny…

Ačkoliv cenu investice za tuto nejnovější halu společnost Accolade nezveřejnila, dá se předpokládat, že to bude slušná suma ve výši stovek milionů korun. Jen pro srovnání – zatím nejvyšší investicí společnosti ve výši 4,3 miliardy korun byl průmyslový parku u Chebu, který získal ocenění za nejlepší průmyslovou zónu ve střední Evropě. Součástí druhého parku v pořadí, který nahradil bývalou strojírnu, je budova, která získala ještě vyšší ocenění, a to za nejekologičtější halu svého druhu na světě.

Reklama

DRFG staví další sklady v Polsku, má nového partnera Zprávy z firem DRFG s Frontier staví několik skladových hal v celkové hodnotě 90 milionů eur. nst Přečíst článek

Také nejnovější stavbou největší haly u nás pravděpodobně míří Accolade na ocenění v podobném duchu a slibuje si od toho i další pozvednutí regionu. „Karlovarskému kraji dlouho chybělo sebevědomí na to, aby se o něm mluvilo, jako o jednom z nejlepších míst pro investice v Evropě. Těší nás proto, že se nám v této lokalitě podařilo úspěšně zúročit naši letitou péči a přípravy tohoto pozemku, který tak přispěje k dalšímu růstu moderní průmyslové zóny v Chebu a zvýšení životní úrovně v regionu,“ říká šéf společnosti Milan Kratina.

Fond vlastní průmyslové parky

Miliardář Kratina investuje ve Španělsku přes 1,5 miliardy korun, nově staví u Sevilly Zprávy z firem Sázka na komerční nemovitosti zatím stále vynáší. Potvrzuje to skupina Accolade miliardáře Milana Kratiny. Ta se nyní rozhodla pokračovat v expanzi do Španělska. ČTK, sta Přečíst článek

V roce 2021 koncern Accolade vydal také dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě 375 milionů korun se splatností letos v červnu. V roce 2014 vznikl Fond Accolade, přes který je možné investovat do rozvoje moderního udržitelného průmyslu v Evropě. Fond vlastní 23 průmyslových parků v České republice, Polsku, Německu a na Slovensku s celkovou skladovací plochou téměř 1,3 milionu metrů čtverečních.