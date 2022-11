Na Bělehrad! Rusové našli i v protiruské Evropě útočiště, do Srbska jich přišlo sto tisíc

Po zahájení ruské invaze na Ukrajinu mnoho Rusů opustilo svůj domov a hledalo útočiště ve světě. Míst, kde by je ve velké míře protikremelsky naladěný svět přijal, není zase tak mnoho. Ti movitější ve velkém zamířili do Dubaje, mnozí další našli konečně nové působiště i v Evropě. Do srbského Bělehradu s 1,4 miliony obyvatel jich po únorovém začátku invaze až dosud zavítalo na sto tisíc – a mnozí z nich se nyní rozhodli v Srbsku zůstat a shánějí trvalé bydliště a práci, napsal server Bloomberg.

Bělehradská právnička Tijana Vujovičová, která se specializuje na imigraci, říká, že na další den má v diáři pět schůzek s potenciálními klienty. Čtyři z nich jsou Rusové. Vujovičová zajišťuje lidem úřední věci a propojuje je s realitními makléři ve městě, které se od invaze prezidenta Vladimira Putina na Ukrajinu před osmi měsíci v tichosti proměnilo v útočiště pro sto tisíc Rusů, uvedla agentura Bloomberg.

Nově příchozí Rusové začali od února v Bělehradu nacházet práci, zaregistrovali zde více než dva tisíce firem a dokonce začali být aktivní na trhu s nemovitostmi. V důsledku Putinovy ​​vojenské mobilizace občanů v září se nyní Rusové snaží zařídit si pobyt v hlavním městě Srbska s dlouhodobějším horizontem. „Na začátku války všichni klienti požadovali pronájem,” řekla Vujovičová, která odhaduje, že letos již jednala s nejméně 500 Rusy. „V posledních měsících jsem od nich ale dostala spoustu žádostí o koupi nemovitosti, nejen kvůli získání trvalého pobytu, ale i trvalého bydlení,” řekla agentuře Bloomberg.

Rusové přišli podle Vujovičové ve třech vlnách. „Nejprve to byli většinou profesionálové nebo bohatí jednotlivci, kteří přesouvali své podniky, aby unikli sankcím. Pak přes léto rodiny a nyní – největší vlna – od doby, kdy Putin nařídil zemi mobilizovat,“ podotkla.

Hluboké kořeny proruských nálad

Putinovy pokračující útoky na Ukrajinu způsobily, že vztahy Srbska s Ruskem začaly být čím dál více nepohodlnější. Lídři Evropské unie, do které chce Srbsko přece jen vstoupit, varovali prezidenta Aleksandara Vučiče, že jeho země se musí rozhodnout, na které straně stojí, protože se odmítá připojit k unijním sankcím proti Moskvě. Ale kořeny proruských – ne-li přímo proputinovských – nálad jsou v Bělehradě hodně hluboko, podotkl Bloomberg.

Velká část Evropy přijala ruské aristokraty a intelektuály na útěku před bolševickou revolucí v roce 1917, ale o sto let později ti, kteří unikají z politiky své vlasti, mají v Evropě jen málo možností. Srbsko však umožňuje Rusům vstup do země bez víz na prvních 30 dní a jeho národní letecká společnost udržovala linky do Moskvy a dalších tří ruských měst.

Přítomnosti Ruska v Bělehradě je těžké si nevšimnout. Jednou z pamětihodností celého města je secesní Hotel Moskva, zatímco kulturní centrum Ruski Dom neboli Ruský dům je hned vedle. Ruský energetický gigant Gazprom, jehož přerušování dodávek ztěžuje situaci v zemích EU před nadcházející zimou, sponzoruje nejúspěšnější fotbalový tým země Crvenou zvezdu (neboli Rudou hvězdu) Bělehrad.

Tyto vazby mají dlouhou historii. Srbsko obnovilo svůj vztah s Ruskem v 90. letech během krvavého rozpadu Jugoslávie, kdy části tehdejší federace získaly nezávislost s podporou Západu. Pokusy Slobodana Miloševiče zpochybnit to válečným násilím vyvolaly sankce EU a světa a politickou izolaci. Srbové proto hledali podporu na východě a získali ji z ruské strany během bombardování NATO v roce 1999 s cílem ukončit konflikt v Kosovu.

V co-workingových centrech zní jen ruština

Rusové, kteří nedávno do Srbska přišli, jsou rádi, že našli tak přívětivé místo. Třiatřicetiletý Michail Koroštikov byl vedoucím mezinárodní spolupráce ESG ve Sberbank v Moskvě. Novou práci si začal hledat už 25. února, den poté, co Rusko napadlo Ukrajinu – a v tom samém týdnu se začal pilně učit srbsky.

„Získat novou pozici v Bělehradě ale nebylo snadné, protože najmout Rusa se najednou nevyplatilo riskovat,“ řekl Bloombergu Koroštikov, jehož manželka je Srbka. Do Bělehradu přijel v červnu a nyní na dálku pracuje pro nevládní organizaci zabývající se změnami klimatu se sídlem ve Spojeném království. „Pokud zajdete do nějakého co-workingového prostoru, uslyšíte pouze ruštinu,” říká.

Společnost WeShare se sídlem v Bělehradě, která spravuje společné co-workingové kancelářské prostory v nablýskané budově přímo naproti budově srbského parlamentu, získala od začátku války na Ukrajině 60 nových ruských zákazníků. Před konfliktem jich bylo jen několik. „Mnozí využívají naše služby, ať už fyzicky využívají kancelářský prostor, nebo jen adresu,“ řekl zakladatel a majitel společnosti Leon Pantelič. „Vidím ohromující nárůst poptávky, každý týden dostáváme sedm až osm nových zakázek,” řekl.