Nejsme žádná technologická béčka, vzkazuje Rusko. Vyšle k Měsíci sondu, časem i posádku

Rusko plánuje dlouhodobý návrat na Měsíc a vysláním sondy k tomuto tělesu chce ukázat, že je i přes západní sankce přijaté v reakci na jeho invazi na Ukrajinu technicky na výši, napsala agentura DPA. Rusko plánuje vyslat na Měsíc modul s názvem Luna 25 v noci na pátek z kosmodromu Vostočnyj na ruském Dálném východě. V Rusku je to první takový projekt za posledních téměř 50 let a podle DPA má jít o předstupeň potenciálního nového průzkumu Měsíce prováděného člověkem na místě.

Na Měsíci bude ruský modul zkoumat jižní pól a zaměří se mimo jiné i na pátrání po vodě. Sonda bude shromažďovat a analyzovat vzorky půdy, upřesnila ruská vesmírná agentura Roskosmos. Bude se věnovat i zkoumání měsíční exosféry v oblasti jižního pólu a měsíčního prachu, který je v ní rozptýlen.

Toto bádání bude podle vesmírné agentury přínosné pro další průzkum, protože měsíční prach představuje nebezpečí pro technické systémy a vzhledem ke své toxicitě i pro lidi.

Zůstaneme tam nadlouho, tvrdí Rusko

Rusko předestírá, že na současnou misi chce navázat dalšími. „V létě 2023 se Rusko nejen vrací na Měsíc, ale podniká i krok k tomu, aby tam zůstalo nadlouho," stojí v materiálu vypracovaném agenturou TASS společně s ruskou vesmírnou agenturou. Podle tohoto přehledu už se v nejbližších letech plánuje i mise Luna 26, na kterou navážou další stejnojmenné výpravy s pořadovým číslem 27 a 28.

Modul Luna 25 o hmotnosti přibližně 1800 kilogramů podle Roskosmosu vynese raketa Sojuz 2.1b, jejíž start je naplánován na pátek v 02:10 moskevského času (01:10 SELČ). K Měsíci modul poletí více než čtyři a půl dne. Kvůli dlouhé a mrazivé měsíční noci je sonda vybavena tepelnými bloky, které mají ochránit měřicí stanici a další zařízení modulu. Noc na Měsíci trvá přibližně 14 pozemských dní a teploty při ní klesají až na minus 170 stupňů Celsia.

Mise má rok zpoždění

Mise Luna-25, jejíž název odkazuje na poslední lunární misi Sovětského svazu Luna-24 z roku 1976, byla plánována původně na rok 2022. Kvůli technickým potížím ji ale Roskosmos posunul, uvedla DPA. Měsíc bude sonda zkoumat nejméně rok.

Na současném projektu a dalších ruských misích na Měsíc se měla podílet i Evropská kosmická agentura (ESA), která ovšem po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu z loňského února spolupráci s Moskvou přerušila. Rusko následně prohlásilo, že jeho lunární programy budou pokračovat a že evropské vybavení a technologie nahradí svými, napsala tento týden agentura AFP.

Poslední sovětská mise na Měsíc, tedy Luna 24, dokázala na místě odebrat vzorky a vrátit se na Zemi. Jedinou zemí, která dosud úspěšně dopravila na Měsíc astronauty, jsou Spojené státy. První lidé se prošli po lunárním povrchu v roce 1969 při misi Apollo 11, poslední pak v roce 1972 v rámci Apolla 17.

