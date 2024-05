Ruský recept na realitní krizi. Úřady v okupovaných územích hodlají zabavit tisíce bytů

Ruské úřady chtějí v okupovaných ukrajinských územích zabavit více než 13 tisíc bytů a domů, které jsou podle nich bez vlastníka. Jejich skutečnými majiteli jsou ale mnohdy lidé, kteří z domovů museli utéct kvůli válce, kterou Moskva už přes dva roky vede proti Ukrajině. Okupační úřady se tak dostanou k cenným nemovitostem v lukrativních oblastech, píše ruský nezávislý list Novaja gazeta Europe.

Reklama

Rusko již tři roky znárodňuje „opuštěné“ byty na okupovaných územích Ukrajiny, tvrdí list. Pokud se jejich oprávnění majitelé nemohou do měsíce dostavit do oblastí v těsné blízkosti bojů, stát byty zabaví. Úřady sice slibují, že zabaví jen roky opuštěné nemovitosti, ve skutečnosti se ale podle listu Novaja gazeta Europe téměř 80 procent „nemovitostí bez majitele“ nachází v městech nedávno obsazených ruskými jednotkami a v nejatraktivnějších oblastech.

Nikolaj z malého doněckého města Dokučajevsk bojuje na ruské straně už více než dva roky. Krátce před odchodem na frontu mu zemřela matka, po níž zdědil byt. Tam se však dva roky neukázal a úřady teď Nikolajovi daly 30 dní na dostavení se na úřad s příslušnými dokumenty. Majitel bytu mluví o velkém štěstí, že jednomu sousedovi se podařilo zavolat mu na frontu, kde často nefungují telefony ani internet, a zprávu o hrozícím znárodnění mu předal.

Reakce na ztrátu. Ruská vláda nařídila Gazpromu, aby za loňský rok nevyplácel dividendy Money Ruská vláda nařídila státní plynárenské společnosti Gazprom, aby za loňský rok nevyplácela dividendy. Vyplývá to podle agentury Reuters z dekretu zveřejněného na internetových stránkách společnosti. Gazprom vloni vykázal první celoroční ztrátu od roku 1999. Na hospodaření podniku měl negativní dopad prudký pokles prodeje plynu do Evropy, který je důsledkem ruské invaze na Ukrajinu. ČTK Přečíst článek

Domov je pryč

„Naprosto každý v našem domě ví, čí je to byt a že jeho majitel je nyní ve válce. Mých sousedů ani mého bratra se ale nikdo neptal,“ říká Nikolaj s tím, že od roku 2014 se mnoho lidí odstěhovalo či zemřelo a práce úřadů je proto podle něj potřebná. „Spousta chlapů je tam (na frontě) už dva roky bez komunikace a bez internetu. Nemají možnost vyřídit papíry a může se stát, že se člověk vrátí domů a jeho domov je pryč,“ dodává Nikolaj.

Jevgenij Solncev ze separatistické Doněcké lidové republiky (DNR) uvedl, že během válečných let se jen v DNR objevilo na 30 tisíc nemovitostí bez majitele. Ti emigrovali, zemřeli nebo odešli na frontu.

Podle propočtů Nové gazety Europe úředníci okupační správy na začátku války nalézali v průměru 235 „opuštěných“ domů měsíčně. Teď jich na seznam ke znárodnění zařadí zhruba 1500 za měsíc a celkový počet novináři odhadují na 13 300. V počtu bytů, kterým hrozí znárodnění, vedou Mariupol, Melitopol a Svatovo - města zabraná ruskými jednotkami na jaře 2022.

O zařazení na seznam nemovitostí k vyvlastnění rozhodují úředníci, kteří objekty hledají sami i na základě udání obyvatel. Alisa z Horlivky v ukrajinské doněcké oblasti ale poznamenává, že na seznamu jsou jen domy v centrech měst nebo na významných ulicích. Souhlasí s ní i Světlana, která rovněž žije v Horlivce. V její ulici jsou tři z pěti domů opuštěné, ale na seznamu se neobjevily.

Rusům to na vodě nejde. Jejich flotila na Černém moři utrpěla další ztrátu Politika Ruská Černomořská flotila dál řídne, píší ukrajinská média po oznámení ukrajinského námořnictva o potopení ruské minolovky Kovrovec v noci na neděli. ČTK Přečíst článek

Fini bojují s přílivem migrantů z Ruska. Země možná bude muset porušit své mezinárodní závazky Politika Finsko příští týden předloží návrh zákona, který by umožnil pohraničníkům odmítat žadatele o azyl pokoušející se vstoupit do země z Ruska, uvedl předseda finské vlády Petteri Orpo. Předloha by mohla znamenat, že Helsinky načas budou porušovat své mezinárodní závazky, napsala k tomu agentura Reuters. ČTK Přečíst článek