Za milion korun si v Praze pořídíte šest metrů čtverečních bytu. Přesto je prodej rekordní

Za první pololetí se v Praze prodalo 4 300 nových bytů, meziročně o 23 procent více. Zároveň pokračuje i růst cen, které poprvé překročily hranici 170 tisíc za metr čtvereční. Vyplývá z analýzy, kterou připravují developerské společnosti Trigema, Central Group a Skanska Residential.

Od dubna do června letošního roku se v metropoli prodalo 1 750 nových bytů, meziročně zhruba o osm procent méně. I přesto je poptávka zhruba o pětinu vyšší ve srovnání s dlouhodobým průměrem. Celkový počet prodaných nových bytů za první pololetí letošního roku, tedy oněch 4 300, je druhým nejlepším pololetním výsledkem za posledních patnáct let.

Absolutním rekordem bylo první pololetí roku 2021, kdy se v Praze prodalo 4 750 nových bytů.

Lidé dohánějí, co odložili

Developeři očekávají, že zájem o nové byty bude pokračovat po celý rok. Podle jejich predikce by celkové roční prodeje mohly přesáhnout osm tisíc bytů, což by znamenalo nový prodejní rekord. "Stav s novými byty v Praze je velmi solidní," říká Juraj Murín, ředitel vývoje projektů Skanska Residential.

Silnou poptávku po nových bytech podporují „přijatelnější“ úrokové sazby, které se nyní reálně pohybují kolem 4,56 procenta. Od začátku roku banky a stavební spořitelny poskytly nové hypotéky v objemu 150 miliard korun. To je o 50 miliard více než ve stejném období loňského roku.

Nejvíc nových bytů se nyní prodává v městských obvodech Praha 4, 5, 9 a 10. Praha pět a devět tvoří polovinu nabídky v hlavním městě. „Nadprůměrná poptávka po nových bytech je výsledkem kombinace několika klíčových faktorů. Pokračujícího poklesu úrokových sazeb, atraktivní nabídky na trhu a návratu odkládané poptávky z let 2022 a 2023, přičemž tento vývoj dále potvrzuje trvající trend oživení trhu s novým bydlením,“ tvrdí Murín.

Zdražily i starší byty

Ceny nových bytů v Praze pokračovaly v růstu i ve druhém čtvrtletí letošního roku. Průměrná nabídková cena dosahuje 171 tisíc korun za metr, což představuje meziroční nárůst o 8,8 procenta. Prodejní ceny se dostaly na 165 tisíc korun, což je dvanáctiprocentní meziroční nárůst. O dvanáct procent rostly i ceny starších bytů, a to na 143 tisíc korun.

Nejnižší průměrné prodejní ceny nových bytů zůstávají v Praze 9, kde se aktuálně pohybují okolo 152 tisíc korun za metr. V centru metropolie je průměrná cena za metr 210 tisíc korun. Dalším trendem je, že se byty neustále zmenšují. "Už jsme se to naučili stavět, v bytě není žádná plonková plocha." uvedl Murín. Za jeden milion korun si nyní v Praze pořídíte šest metrů čtverečních.

Kunovský: Povolování staveb je v troskách

Růst cen je dán obřím převisem poptávky nad nabídkou. „Povolování staveb je tragické dlouhodobě. Nyní je ale situace z důvodu vzniklého chaosu ještě horší, než tomu bylo u starého stavebního zákona. Ceny nových bytů zejména kvůli tomu za posledních deset let vzrostly už o více než 170 procent, a to i přes stagnaci v letech 2022 a 2023,“ uvedl Dušan Kunovský (na úvodním snímku), majitel největšího bytového stavitele v Praze, společnosti Central Group. Byty jsou podle něj nyní asi o dvacet procent dražší, než by musely být. O nemovitosti je velký zájem také kvůli nejasnému prostředí na kapitálových trzích, zejména kvůli divoké ekonomické politice amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Podle developerů se vzhledem k přetrvávajícím problémům, spojených s novým stavebním zákonem, nedá očekávat pozitivní změna trendu. Velkou neznámou je podle nich i fakt, jak bude povolování staveb vypadat po nadcházejících volbách. „Pokud má Praha dohnat dlouhodobý bytový deficit, mělo by se zde ročně povolovat alespoň osm až deset tisíc nových bytů. Nynější tempo je zcela nedostatečné, a právě nízká míra povolování je jedním z hlavních důvodů, proč nabídkové ceny novostaveb v Praze dosáhly historického maxima,“ tvrdí Marcel Soural, zakladatel a majitel developerské společnosti Trigema.

