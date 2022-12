Podcast: Města se zahušťují všude na světě, v Praze to ale vázne, říká Streblov z Penty

Jak bude vypadat realitní trh za pět let? Začnou Češi upřednostňovat nájemní bydlení? A stane se dřevo materiálem číslo jedna? Nejenom o tom, ale třeba také o plánech přemostění kolejiště Hlavního nádraží, hovořil Pavel Streblov v dalším díle podcastu Realitní Club.

Reklama

„Na trhu komerčních realit bude jednoznačně vidět jeden trend, a to úprk za kvalitou. A co se týká bydlení, opět budou hrát prim velká města, která měli lidé za covidu tendenci opouštět,“ říká šéf komerční výstavby v Penta Real Estate Pavel Streblov.

Města se zahušťují všude na světě, v Praze to dosud trochu vázlo. „Například by se dal vytěžit prostor, který by vznikl přemostěním kolejiště Hlavního nádraží,“ dodává Streblov s tím, že i to společnost Penta do budoucna zvažuje.

Přes 100 tisíc zaměstnanců v Praze by mohlo mít nájemní byt, ukazuje analýza Reality V Praze žije asi 105 500 příslušníků profesí, na které se město vedle sociálně slabých přednostně zaměřuje v bytové politice a nabízí jim nájemní byty. Vyplývá to z analýzy, kterou si nechala zpracovat městská Pražská developerská společnost (PDS). Mezi preferované profese patří pracovníci ve školství, zdravotnictví a sociálních službách či hasiči, policisté a strážníci. V Praze je hlášeno asi 1,28 milionu obyvatel, ve skutečnosti jich v metropoli žije asi o 300 tisíc více. ČTK Přečíst článek

Železnice historicky do měst přinášely rozvoj. V případě dopravy to samozřejmě stále platí, nicméně okolí nádraží jsou aktuálně spíš jizvou na tváři měst. I proto se v evropských měst koleje často „schovávají” pod zem. Právě zmiňované řešení - zastřešení kolejiště - by centru Prahy mohlo přinést tisíce metrů čtverečních plochy pro výstavbu, ať kanceláří, tak i bytů.

„To, jak se zahušťuje například v Londýně je naprosto neuvěřitelné. Postaví tam mrakodrap a k němu pouze tři parkovací stání pro invalidy. To je zatím v Praze nemyslitelné. Tady, když stavíte bytový dům, máte nařízeno kolik musí mít parkovacích stání,” přibližuje Streblov některé z podmínek výstavby v Praze.

Reklama

Nový díl podcastu Realitní Club si můžete poslechnout v úvodu článku a na všech podcastových platformách.

Ředitel Skanska v podcastu Realitní Club: Čeští zákonodárci jen politikaří. Stavební zákon nevěstí nic dobrého Reality Tuzemský realitní trh je zamrzlý, podobná situace ale panuje i v okolních státech. Česko se liší jen extrémní délkou stavebního řízení a také množstvím vícenákladů, které padají na hlavu developerů, říká generální ředitel Skanska Residential Petr Michálek v dalším díle podcastu Realitní Club. nst Přečíst článek

PODCAST: Oživení na realitním trhu bude trvat rok, říká Evžen Korec. Za poslední čtvrtletí se prodalo jenom čtyři sta bytů Reality Ještě před dvěma roky platilo, že co se postavilo, to se prodalo. Situace se dramaticky změnila, říká Evžen Korec, jeden z prvních českých developerů, který začal v Praze stavět byty před třiceti lety. Za tu dobu jich na trh dal tisíce. Dalibor Martínek Přečíst článek