Realitní melting pot. Češi promění kus Bělehradu podle návrhu britského architekta

Brownfield v Bělehradu se pod taktovkou českého developera promění na novou čtvrť. Tu navrhne přední britský architekt Ian Bogle. Investice do výstavby překročí sumu 9,5 miliardy korun. Na místě bývalé továrny na barvy vyroste přes dva tisíce bytů a 40 tisíc metrů čtverečních kanceláří.

Původně projekt s názvem Duga počítal primárně s výstavbou kanceláří. Po dohodě s městem budou 80 procent tvořit byty. „Pro kanceláře bude využito asi 40 tisíc m2, zvažujeme i hotel,“ uvedla ředitelka strategie UDI Group Marcela Fialková.

Skupina nyní ukončila mezinárodní architektonickou soutěž, které se účastnily ateliéry z celého světa včetně těch českých, ale také srbských. Nakonec zvítězil projekt špičkového britského architekta Iana Bogleho.

„Návrh nás přesvědčil především skvělým urbanistickým řešením, které klade velký důraz na výhledy na park i na Dunaj ze všech budov a také velmi vysokým environmentálním standardem,“ dodala Fialková.

Realitní melting pot

Přímo v Srbsku s Boglem spolupracuje nejen srbský tým UDI Group, ale také místní ateliér ZAP, který vize předního mezinárodního architektonického týmu Iana Bogleho pomáhá zasazovat do místních norem a reálií.

Aktuálně tým pracuje na projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí na část stavby. Stavět by se mělo začít v průběhu příštího roku.

Bytové domy i kanceláře budou postaveny ve velmi vysokém environmentálním standardu. Ve spolupráci se srbskými experty se řeší například využívání geotermální energie pro získávání tepla. Počítá se i s moderními úspornými technologiemi, jako je kombinace podlahového topení a pasivních stropů. „Zvažujeme možnosti využití fotovoltaiky,“ shrnula Fialková.

