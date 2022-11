To je vtip, ne? Reagují na projekt nového mostu pod Vyšehradem odborníci

Návrh na podobu nového železničního mostu na Výtoni, který vzešel z architektonické soutěže, vzbuzuje bouřlivé diskuse nejenom na sociálních sítích. Objevují se i hlasy, že lepší by bylo zachovat ten původní. Replika, která vzešla z pera kanceláře 2T engineering, by měla spojit levý a pravý břeh Vltavy už v roce 2028.

Reklama

Stávající dvoukolejný most na Výtoni je jedním z nejzatíženějších úseků české železnice, aktuálně je vytížen přibližně ze 180procent optimální kapacity. Každý den přes most projede zhruba o 100 vlaků více, než na co je uzpůsoben.

V souvislosti s plány dalšího rozvoje příměstské a dálkové železniční dopravy proto nový most bude mít koleje tři. Zmizet by měla i jeho charakteristická barva, autoři vítězného projektu ho „přebarvili“ na bílo. Trojice mostních oblouků a polí zůstane ale zachována. Zůstanou i pruhy pro cyklisty a pěší. Nově by pak mohla přímo na mostě vzniknout tramvajová zastávka.

Na vítězný návrh se můžete podívat do následující galerie.

Správa železnic (SŽ) vítěze vybírala i na základě konzultace s Českou komorou architektů. Do soutěže se přihlásilo 12 týmů architektů. O vítězi rozhodla 11členná komise, v níž kromě zástupců Správy železnic a Magistrátu hl. města Prahy také zasedli nezávislí odborníci na mosty, kteří působí i jako pedagogové na ČVUT i členové Klubu Za starou Prahu.

Reklama

Právě ten se ale vyjádřil k vítěznému projektu negativně a volá po vyhlášení architektonické soutěže. „Zveřejněný návrh Klub nepovažuje za zdařilý, most je sice nový, ale snaží se vypadat jako ten starý, aniž by měl parametry skutečné repliky,“ argumentují členové Klubu za starou Prahu.

Památkáři i architekti nový most na Výtoni kritizují

Kriticky se k návrhu staví i teoretik architektury Adam Gebrian. „Koukl jsem na to zatím jen hodně zběžně, ale ten železniční most je vtip, ne? Za mě teda fakt špatnej vtip. To je výsledek soutěže? Uff,“ uvedl na sociálních sítích.

A takto vypadá projekt, který se umístil na druhém místě.

A za vtip ho považuje i architekt Jan Vojtíšek. „Pokud se má starý most zbourat (což nemá), tak se aspoň má nahradit mostem bez oblouků, který nezasáhne do panoramatu. Ta konstrukce jednoduše není hezká, není to jedinečné architektonické dílo, které by tak výrazný zásah obhájilo,“ napsal na Twitteru.

Vítězný návrh má ale i své zastánce. „Možná vás překvapím, ale mě se celkem líbí. Na zveřejněném návrhu oceňuji odvahu k soudobému řešení kombinovanou se snahou napodobit siluetu stávajícího mostu a trochu ji zprůhlednit a pohledově odlehčit,“ konstatuje architekt a ředitel Památníku Vyšehrad Petr Kučera s tím, že by nejraději zachoval stávající most.

Most po Vyšehradem opět vyvolává bouřlivé diskuse

Přestavba by podle plánu SŽ měla začít v roce 2026 a trvat 20 měsíců. Původní památkově chráněná ocelová konstrukce má alespoň z části sloužit na jiném místě. Vítězná firma nyní dopracuje projektovou dokumentaci, soutěž na zhotovitele by SŽ chtěla vypsat v roce 2025 a o rok později začít stavět.

Urbanismus kolem stanice Olbrachtova navrhnou nizozemští architekti Enjoy Urbanismus u stanice metra D Olbrachtova navrhnou architekti nizozemského ateliéru Benthem Crouwel Architects, jejichž projekt vzešel z mezinárodní architektonické soutěže. Petra Jansová Přečíst článek

V minulosti se objevilo několik variant řešení špatného technického stavu konstrukce. Mezi nimi byl mimo jiné návrh na zbourání a stavba nového mostu pro vlaky i auta či výstavba repliky. Kloknerův ústav ČVUT dříve doporučil SŽ most neopravovat a nahradit jej novým. Ministerstvo kultury nicméně předloni uvedlo, že obnova soumostí jako památky je možná, aniž by soubor pozbyl památkové hodnoty či přestal sloužit svému účelu.

Návštěva předčila očekávání a dům získal cenu. I na venkově vzniká kvalitní architektura Reality Jako výjimečný architektonický počin ohodnotila odborná porota soutěže Česká cena za architekturu projekt rekonstrukce v jihočeské vesnici pocházející z pera architektů Weizenttlových (atelier 111 architekti). Petra Jansová Přečíst článek

Reportáž: Projektovali ji ti nejznámější a bydlela v ní pražská smetánka. Nyní pražská Baba projde modernizací Reality Světově unikátní urbanistický celek, Osada Baba, projde proměnou. Koncepční studie má modernizovat a proměnit veřejný prostor a infrastrukturu. Petra Jansová Přečíst článek