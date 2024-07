Místo mouky umění. Konverzi pardubických mlýnů opěvují odborníci. Zaslouženě

Konverze Automatických mlýnů v Pardubicích zaujala odbornou porotu hned dvou architektonických klání.

Automatické mlýny jsou jednou z prvních staveb architekta Josefa Gočára, obrovskou mlýnskou budovu na břehu Chrudimky v centru Pardubic navrhl roku 1909 pro podnikatele bratry Winternitzovy. V roce 1924 byl komplex rozšířen o obilné silo, a právě jeho konverze pod taktovkou architektů ze studia Prokš Přikryl, je jedním z nomimovaných projektů České ceny za architekturu.

Hlavní náplní konverze Sila je společenská funkce, která po sto letech nahradila funkci průmyslovou. Ve víceúčelovém horním sále se konají divadla, přednášky, koncerty, společenské akce. Střešní terasa s barem nabízí novou vyhlídku na město. Ve zpřístupněných obilných násypkách je výstavní prostor a parter sila je krytým veřejným prostorem. Suterén s veřejnými toaletami zajišťuje zázemí pro celé nové náměstí.

„Zjednodušeně lze říci, že snahou je rozvinout dům v jeho racionalitě i monumentalitě,“ přibližují architekti.

Automatické mlýny fungovaly nepřetržitě více než 100 let, a to do roku 2013. Od roku 2016 prochází mlýnský brownfield díky iniciativě Nadace Automatické mlýny proměnou na kulturně-společenskou městskou čtvrť. Areál Mlýnů tvoří dohromady více budov a institucí (krajská Gočárova galerie, městská galerie Gampa, centrální dílny pro školy Sféra, Infocentrum a Silo), které jsou propojeny cihelným kobercem a nepochybně i zvláštním napětím mezi nimi. Každý z autorů uchopil svou stavbu jinak. Všechny budovy se tím ale vzájemně posilují a díky tomu vytvářejí živou část města. Na celku se podíleli výborní architekti Zdeněk Balík, Jan Šépka, Petr Všetečka a investor Lukáš Smetana.

