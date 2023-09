Další miliardář na horách. Skupina Trigema Marcela Sourala kupuje skiareál v Rokytnici nad Jizerou

Skupina Trigema Marcela Sourala rozšiřuje své portfolio lyžařských středisek. Po skiareálech Monínec ve středních Čechách a Samota u Železné Rudy na Šumavě míří i do Krkonoš, kde kupuje areál v Rokytnici nad Jizerou. Uvedl to web Hospodářských novin. Cena nebyla uvedena, Trigema však hodlá do areálu investovat 1,3 miliardy korun.

Trigema se tak stane novým vlastníkem akciové společnosti Spartak Rokytnice. Ta má podle obchodního rejstříku základní kapitál 229 milionů korun. Předseda tělovýchovné jednoty Marek Nechanický už dříve uvedl, že k prodeji areálu bylo vícero důvodů.

„Jedním z hlavních je v dnešním světě již neudržitelná vlastnická struktura lyžařského areálu v Rokytnici. Druhým a neméně důležitým důvodem je nutnost investic do skiareálu a sportovišť, která naše TJ používá ke své činnosti a nemá možnost naplno využít systém financování sportu nastavený státem,“ uvedl Nechanický.

Starosta Rokytnice Petr Matyáš (Starostové pro Liberecký kraj) míní, že příchod Trigemy může pomoci rozvoji skiareálu a návazně na to i městu. „A to plánovanými investicemi, které jsou nutné a léta nejsou realizované,“ dodal starosta. Pro rozvoj skiareálu je například nutná větší retenční nádrž.