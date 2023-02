Chaty a chalupy ještě zlevní. V Krkonoších, na Lipně a i třeba na Valašsku ale ne

Rekreační nemovitosti v Česku zlevňují. Až na ty, které stojí v těch turisticky nejatraktivnějších regionech. Tam naopak ceny stále mírně stoupají.

Dva roky pandemie a cestovních restrikcí udělaly z Čechů opět národ chatařů a chalupářů. Rekreační nemovitosti v nabídkách realitních kanceláří mizely pod rukama, ceny se vyšplhaly do závratných výšin. Nyní ale trh s chatami a chalupami zažívá prudké ochlazení. Razantně zvyšující se nabídka se už navíc po několika měsících významně propisuje do ceny rekreačních nemovitostí. Ty během jara 2020 do léta 2021 vyrostly na přibližně čtyřnásobek cen roku 2019. „Požadovaný únik do přírody se tehdy odrazil i na cenách. Chata, která v roce 2019 stála 800 tisíc korun, se ve své nejdražší době vyšplhala na 3,5 milionu korun,“ přibližuje Tomáš Jelínek, CEO společnosti Century 21 Czech Republic.

Nyní se ale majitelé chalup zbavují. Nejčastějším důvodem je nechuť se o nemovitost starat. Mají obavy z drahých energií, chaty a chalupy jsou většinou energeticky dost náročné. Roli hraje i možnost trávit dovolenou v zahraničí. Nabídka se tak podle Jelínka od předchozích let zvýšila desetkrát oproti roku 2021.

Na jaře přijde další obleva cen

Zvyšující se nabídka a klesající poptávka způsobují pád cen. Ty se už stihly snížit o 10 až 30 procent. Týká se to jak klasických starších vesnických domů, chat v osadách, pozemků v zahrádkářských koloniích nebo vilek a městských domů, ale i některých druhů nemovitostí, sloužících ke komerčnímu využití, jako jsou třeba starší hotely.

„Už nyní jsou ceny některých objektů i o třetinu nižší než před dvěma lety a s houstnoucí nabídkou budou muset majitelé dělat další cenové ústupky,“ komentuje situaci na trhu František Brož za server Bezrealitky.

Průměrná cena chat a chalup na Liberecku je 46 480 Kč/m2 čtvereční, v Beskydech pak 48 520 Kč/m2 a v Jeseníkách 40 830 Kč/m2.

Další pokles cen lze očekávat na jaře. Kdy se na trh podle zástupců realitek dostanou další nemovitosti. Půjde zpravidla o objekty, které si běžné domácnosti pořídily během covidu. „V posledních pěti letech majitele změnily klasické roubenky, prvorepublikové vesnické vily, sruby ze šedesátých let i normalizační chaty ze sedmdesátých a osmdesátých let. Ty se budou do nabídky ve zvýšeném množství vracet, pro řadu domácností se stávají finanční přítěží,“ dodává Brož.

Krkonoše a Šumava jen tak nezlevní

A zatímco většinou ceny rekreačních nemovitostí klesají, a to například i v okolí Slapské nebo Orlické přehrady, kde lze sledovat pokles nabídkových cen až o 30 procent, existují lokality, kde tomu tak není a ceny se tam naopak meziročně zvyšují.

„V turistických destinacích jako jsou Krkonoše nebo Šumava se poptávka drží. Na Liberecku zaznamenáváme nárůst 28 procent oproti roku 2020, kdy přišla pandemie,“ říká Jan Martina, oblastní ředitel M&M reality.

Lipno, Krkonoše, Jizerské a Orlické hory jsou dlouhodobě pod drobnohledem a ceny zde navíc nemají šanci klesat. Často kvůli tomu, že se jedná o oblasti s problematickým povolováním nových staveb, nejčastěji kvůli regulačním plánům, stavebním uzávěrám nebo nízkým kapacitám sítí.

Zcela novým trendem je pak oblast Dolní Moravy, kde vznikla řada nových projektů a snaží se nalákat nové investory, dále pak Valašsko nebo Velké Karlovice.

