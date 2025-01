OBRAZEM: Brno za desítky milionů zrekonstruuje unikátní funkcionalistickou vilu

Celkem 60 až 80 milionů korun bude zřejmě stát kompletní rekonstrukce vily Wittal v Hroznové ulici v Brně, řekl Zbyněk Šolc, ředitel Muzea města Brna, které vilu loni v listopadu převzalo do správy. Až do konce února potrvá stavebně-historický průzkum, na který naváže příprava podrobné projektové dokumentace. Brněnský magistrát přislíbil muzeu dotaci na projektovou přípravu přes sedm milionů korun a muzeum chce také získat dotaci z norských fondů.

Reklama

„Zatím máme zprávy o statice domu, která je dobrá, a nikde se nevyskytuje ani zásadnější vlhkost. Mírné statické potíže jsou patrné u schodiště, ale ve srovnání s Arnoldovou vilu je statika budovy ve výrazně lepším stavu. Znamená to, že rekonstrukce bude jednodušší a levnější, než tomu bylo u Arnoldovy vily,“ uvedl Šolc.

FOTOGALERIE: Podívejte se do vily Wittal

Rekonstrukce Arnoldovy vily v Černých polích skončila před rokem a stála 150 milionů korun. Kromě celkové opravy bylo nutné zajistit i právě statiku domu. Při předběžném odhadu nákladů na rekonstrukci vily Wittal muzeum vychází i ze zkušeností s opravou Arnoldovy vily.

Reklama

„Vila byla původně postavena jako dva byty, stavební úpravy mezi 50. a 90. lety minulého století interiér změnily na pět bytů. Aby se vila vrátila do původních dispozic, bude třeba odstranit některé příčky či koupelny. Počítáme samozřejmě s opravou elektroinstalací i instalací požárních čidel. Obnova by měla maximálně akcentovat původní památkovou hodnotu domu,“ dodal Šolc.

Unikátní funkcionalistická vila u Prahy by se mohla proměnit na muzeum Reality Budilova letní vila v Kostelci nad Černými lesy by se za několik let mohla proměnit v menší muzeum o historii vily a architektu Jaroslavu Fragnerovi, který ji navrhl. Funkcionalistickou památkově chráněnou stavbu koupil v roce 2020 místní nadšenec Jan Novák. Postupně jí navrací původní podobu, chce ji vybavit dobovým nábytkem a zpřístupnit veřejnosti. Po menších opravách chystá první větší viditelné úpravy, a to repasi oken v horním patře, na kterou získal letos na podzim od MAS Podlipansko dotaci přes dva miliony korun. ČTK Přečíst článek

Centrum židovské kultury

Ještě letos muzeum doufá ve vyřízení stavebního povolení. „Na jaře 2026 by se měly znovu otevřít norské fondy, odkud budeme usilovat o získání asi 38 milionů korun, tedy poloviny celkových nákladů na opravu. Předpokládáme, že práce na opravě by mohly začít na podzim 2026, trvat by mohly rok a půl, takže je reálné, aby se vila Wittal jako Centrum židovské kultury Štetl otevřela na jaře 2028,“ uvedl ředitel muzea.

Vila postavená podle návrhu architekta Heinricha Bluma v roce 1932 pro židovskou rodinu Wittalových je navržena podle principů funkcionalismu s prvky organického pojetí. Rodina dům neobývala dlouho, po nacistické okupaci byla budova zabavena, byla do ní vnucena správa a sídlilo v ní gestapo. Po válce firmu bratrů Wittalových, která se zabývala textilní výrobou, spolu s vilou zabavili komunisté a budova sloužila městu jako reprezentační prostor. Později byla přestavěna na byty a sloužila k bydlení několika rodinám.