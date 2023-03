Ředitel Century 21: Chata na Mácháči vyjde dráž než ve Španělsku

Nemovitosti v zahraničí lákají kvůli ceně čím dál více Čechů. Chaty a chalupy totiž vyjdou v některých tuzemských lokalitách dráž než ve Španělsku nebo Itálii. Levně si jde koupit rodinný dům i v některých tuzemských regionech. „Především na východě ČR, na hranicích se Slovenskem cena rodinných domů klesla o 20 procent,“ říká ředitel sítě realitních kanceláří Century 21 Tomáš Jelínek.

Trh s novostavbami zamrzl. Jak to vypadá na trhu se staršími byty?

Samozřejmě, i tam je situace specifická. Chápu, že novostavby je nyní obtížné prodávat. Zpomalil se ale i trh secondhandový. Nicméně stále platí to, že pokud máte dobrou a dobře oceněnou nemovitost, tak se prodá. Nedá se říct, že by se neprodávalo, i když existují lokality, kde to jde hůř. Například takové, kde ceny nemovitostí lokalitě neodpovídají.

Ceny bytů v Praze padají, není to ale žádné drama

Mluvme teď zatím o Praze. Kam klesly ceny secondhandových bytů?

Zhruba na úroveň roku 2020. Z našich dat hovoříme o zhruba 20 procentech oproti roku 2020, v roce 2021 ale zase ceny rostly extrémně. Tedy korekce cen není zanedbatelná, ale na druhou ne tak obrovská, jak se o ní hovoří. I v Praze můžeme o úpravě cen mluvit v několika segmentech. Jsou nemovitosti, o které není zájem, nebo které jsou poměrně opomíjené, a to jsou samozřejmě byty, které jsou na běžných sídlištích v panelácích. Většinou standardní rozměry 2+kk a podobně, které nakupovali investoři. To bylo dříve velice žádané zboží a nyní máte v jedné ulici třeba 10–15 bytů za velmi podobnou cenu, kterou už trh neakceptuje.

U nich tedy předpokládáte další pokles cen?

Ano, pokles očekávám. I když připouštím, že to může být do určité spekulace. Nejvíc hapruje segment nemovitostí, který si tradičně pořizovali hypotékáři. Typicky jde o větší byty, které si pořizují rodiny. Typově jde například o 3+kk a aby si rodina takovou nemovitost mohla pořídit, dejme tomu na pražském Chodově, pak podle pravidel nastavených ČNB musí takový jedinec brát kolem 80 tisíc čistého. To ale asi nebude moc reálné.

Jak moc poklesl počet transakcí, které jste udělali za poslední půlrok ve srovnání s předchozími roky?

Transakce nepoklesly. Úplně se ale změnila jejich struktura. Historicky nám převažovaly prodeje nemovitostí jako takové, těch bylo 65–67 procent celkového objemu. A nyní jsme na tom přesně naopak. V celkové uzávěrce jasně převažují pronájmy.

Češi s nákupem bytů čekají na levnější hypotéky. Raději jdou do pronájmu

Pozorujete razantní nárůst zájmu o pronájmy?

Růst pronájmů porovnáváme s loňským a předloňským rokem, kdy byla doba covidová. A je nutno říct, že před tím došlo kvůli pandemii k razantnímu poklesu využívání pronájmů. Takže dejme tomu, že jsme se během loňského jara vrátili na čísla předcovidová. Odtud je pak nárůst podpořen mnoha faktory, kvůli přílivu lidí z Ukrajiny a přesunutím poptávky po koupi. O čemž svědčí mimo jiné i to, že na trhu se objevilo velké množství pronájmů především větších bytů, 3+1, 4+1 a 4+kk. Ty byly dříve na okraji segmentu pronájmů.

Ovlivňují změnu tohoto trendu i dražší hypotéky? Například tak, že někdo po skončení fixace na dražší splátku už nedosáhne a bytu se tak musí zbavit, i protože mu výrazně narostly náklady kvůli energiím.

V tuto chvíli bych ještě nedával vinu energiím. Tam, kde jsme jejich zdražení pocítili, bylo při nákupu, konkrétně rodinných domů. Kdy klienti při rekalkulaci zjistí, že vlastně s dražšími energiemi a hypotékou je dům nedostupný. Několik takových případů, kdy lidé kvůli tomu odstoupili od prodeje, jsme řešili i u nás.

O kolik tedy nájemné v Praze narostlo?

Podle naších dat jde o 24procentní meziroční růst. Celorepublikový růst se pohybuje od 10 do 11 procent. Jsou ale o lokality, kde k růstu nájmů nedocházelo vůbec. Například v severních Čechách, na Chomutovsku nebo Karlovarsku.

Začnou tedy Češi utíkat z drahých měst do levnějších lokalit?

Češi na toto nejsou příliš postavení. Samozřejmě to obrovsky determinuje řadu regionů, které jsou levné a dostupné. A ty, které jsou zajímavé, typicky třeba střední Čechy, jsou ceny nemovitostí podobné jako v Praze.

Pražské nájmy nejsou drahé

Je stále možné najít v Praze byt za dobrou cenu?

Já si myslím, že nájmy jsou levné. A teď se malinko omlouvám, že asi hodně lidí zklamu, nebo to pro ně nebude příjemné slyšet, ale pravdou je, že prostě dneska je pro vás zajímavější si některé byty pronajmout, než si je koupit, nebo do nich investovat. Návratnost investorů v Praze dneska je pod jedním procentem. To je realita.

Jak rychle mizí pronájmy z nabídky?

Vrátila se doba, která byla před covidem, nájmy jsou rychloobrátkové zboží. Řekněme zhruba za týden.

Chaty a chalupy jsou levnější v zahraničí než v Česku

V portfoliu máte i zahraniční nemovitosti. Prodávají se víc než ty v Česku?

Ano, my jsme se asi před rokem začali výrazněji soustředit právě na zahraniční nemovitosti. Máme jich v portfoliu několik stovek. Aktuálně jde o Chorvatsko, Španělsko, Portugalsko, Itálii nebo španělské ostrovy. Další země připravujeme. A ano, je to především proto, že ceny nemovitostí v Čechách vystoupaly do takové výše. Troufám si dokonce říct, že například rekreační nemovitosti jsou dražší než v zahraničí. Jinak řečeno koupit si chatu ve Španělsku může být výhodnější, než si ji koupit na Mácháči. A do vyššího zájmu o nemovitosti v zahraničí se propisuje i fakt, že zmiňované Španělsko může být pro investice stabilnější.

Je to tedy teď jistější zázemí i pro realitní kancelář?

Vystavět portfolio pouze na zahraničních nemovitostech nejde. V tom našem tvoří něco kolem 15 procent z celkové nabídky. Zahraniční nemovitosti jsou pro určitý typ klientely. Ne každý asi má sen stáří strávit na Kypru nebo v Chorvatsku.

Na Znojemsku zdražují byty a rodinné domy zlevňují

Vrátíme se zpět do Česka. Vybočují ohledně vývoje cen některé z tuzemských regionů?

V tuhle chvíli asi nelze mluvit o nějakém razantním růstu v některém regionu. Jsou regiony, které stagnují, popřípadě mírně rostou, protože tam třeba nová fabrika a podobně, což vždy vytáhne ceny nemovitostí nahoru. Například na Děčínsku nebo Ústecku ceny bytů neklesly. A naopak na Znojemsku ceny bytů mírně rostou a naproti tomu ve stejné lokalitě padají ceny rodinných domů. Mnohdy až tak, že se dům dostane pod cenovou hranici bytu. Jejich totiž málo a jsou v horším stavu.

Tedy pokud levně investovat do nemovitosti, pak do staršího domu v některých regionech?

Určitě. Jsou lokality, především na východě ČR, na hranicích se Slovenskem, kde v poslední době razantně klesla cena rodinných domů. Razantně, tím myslím o 20 procent. A všichni teď můžeme jenom spekulovat, proč se tak stalo.

Pojďme si na konec ještě trochu zaspekulovat. Jak se budou vyvíjet rok 2023?

Válka nás ovlivňuje tolik, že předpovědět, co se bude dít, je velmi těžké. Ale domnívám se, že ve své podstatě se částečně stabilizuje trh během jara. Věříme, že v půlce roku se situace začne postupně zlepšovat a budeme se vracet k normálu. Ale pokud se nám nenarovnají úrokové sazby a nezlepší se celá politika poskytování úvěrů na bydlení, bude nadále chybět 40 procent trhu. To je fakt. Myslím si ale, že Češi si nakonec na vyšší hypoteční sazby zvyknou.

