Španělský sen. Byt v Malaze stojí stejně jako v Olomouci, ale nese jako ten v Praze

Španělská Malaga se dostává do popředí zájmu českých investorů. Nemovitosti ve městě, které je velmi oblíbené i kvůli celoročním příjemným teplotám, se stále dají sehnat za rozumnou cenu. Byt v historickém centru, dvacet minut od moře, vyjde na tři miliony korun. „Vlastně zhruba tak v 70 procentech volají lidé, kteří prodali byt například v Opavě nebo třeba Olomouci a peníze chtějí investovat,“ dodává Obonete Ubam, Čech s nigerijskými kořeny, který ve Španělsku zprostředkovává prodeje nemovitostí.

Tuzemský realitní zamrzl, Češi s nákupy vyčkávají. Platí to i pro nemovitosti ve Španělsku, opadá zájem Čechů o jejich nákup?

Právě naopak. V případě lokality, na níž se specializujeme my, tedy Malagy a Costa del Sol, jsme zaznamenali v posledních měsících enormní nárůst zájmů klientů z Česka. Zatímco ještě loni tvořili podstatnou část naší klientely především Britové nebo Němci, nyní jsou to Češi. Upřímně jsem nikdy nepředpokládal, že by se Češi stali tak častými investory.

To pozorujete už od dob covidu?

Ne, to ne. V případě zájmu ze strany Čechů to souvisí skutečně s inflací.

Nejvíc na dračku jdou byty v centru

Mimochodem, měl jste i klienty z Ruska?

Ano, ale málo. Dávají přednost luxusnějším investicím na Francouzské riviéře.

Jaký typ nemovitosti Češi nejvíc poptávají? Jde hlavně o luxusnější domy na pobřeží?

Vlastně ne, ty se objeví v poptávce zřídkakdy. Vlastně zhruba tak v 70 procentech volají lidé, kteří prodali byt například v Opavě nebo třeba Olomouci a peníze chtějí investovat. A konkrétně v Malaze tři nebo 3,5 milionu korun není málo peněz. Za tuto částku si lze koupit byt o dispozici 2kk v centru s docházkovou vzdáleností k moři.

A jaká je minimální částka, za níž lze v Malaze pořídit nějakou chvalitebnou nemovitost?

Minimální suma, za níž pořídíte něco v dobrém stavu, co se dá využít pro krátkodobé pronájmy, se pohybuje lehce nad 100 tisíc euro. Za tuto cenu dokážeme najít studio nebo 2kk s turistickou licencí v širším centru Malagy. Zároveň vám u takového typu nemovitosti dokážeme zaručit i výnos kolem tisícovky eur za měsíc.

Hypotéky ve Španělsku jsou výhodnější než v Česku

Nejčastěji zřejmě klienti platí v hotovosti. Lze to ale i hypotékou?

Možné to je, musíte ale počítat s vyšším vlastním vkladem. Nicméně ano, víc lidí platí za byty cash. Drtivá většina klientů jsou lidé, kteří lukrativně prodali byt. Dříve se hodně dívali do Chorvatska, na severovýchod Španělska. Nyní začala trendovat třeba právě Malaga s tím, že si v ní pořídíte byt za podobnou cenu jako v Přerově, ale dostanete se k výši nájemného jako v Praze. A vlastně vrátím-li se i k těm hypotékám, i ty jsou výrazně jinde než v Česku. Ve Španělsku se pohybujeme okolo dvou procent.

Je hypotéka ve Španělsku pro Čecha dostupná?

Ano, je. Ideální je mít příjem v eurech. Ale vše se dá vymyslet.

Je o pronájmy v Malaze zájem?

Ano, a to celoročně. I v prosinci si tam můžete užít příjemných 22 stupňů. Nejčastěji jezdí Holanďané, Němci a Britové. V poslední době k nim přibyli Italové a Francouzi. A je to logické, Španělsko stále patří k nejlevnějším lokalitám v EU.

Jaký typ bytu se nejčastěji pronajímá?

Zpravidla jde o menší byty v centru města, v dochozí vzdálenosti na pláž. A naprostou hvězdou jsou byty 2kk. Zatímco větší apartmány u moře jsou populární během sezony, o ty menší v centru je zájem prakticky celý rok. Pandemie přinesla do Malagy novinku, stále častěji do ní přijíždí digitální nomádi.

Na začátku boomu

Reagují na tento trend i tamní developeři?

Ano, na vzrůstající popularitu už zareagoval tamní development. Malaga se nyní nachází na prahu realitního boomu. V letošním roce se po dlouhé době kolaudují čtyři tisíce nových bytů. Toho si pochopitelně všímají i investoři. Myslím, že zhruba tak ještě rok a půl bude trvat doba, kdy bude možné v Malaze pořídit byt za rozumnou cenu, než ceny porostou a budou srovnatelné se severem Španělska.

Jakou nejdražší nemovitost jste prodali Čechovi?

Možná bych měl upřesnit, že se nezabýváme prodeji, ale naopak poskytujeme servis kupujícím. Tedy, že zájemcům vyhledáme nemovitost podle jejich zadání, navštívíme ji s nimi, prověříme ji, připravíme smlouvy, vyřídíme všechny podklady a náležitosti. Na závěr pro ně zrealizujeme nákup i převod, uhradíme daň a pro ty, kdo chtějí pronajímat, zajistíme i provozní agenturu. Zvládneme to v řádu dnů, takže našim klientům tak šetříme čas, stres i peníze. Ale abych se vrátil k vaší otázce, šlo o vilu s bazénem a výhledem na mořem v hodnotě mezi půl až jedním milionem euro.

V tomto Češi za investory z Německa a Britové pokulhávají?

Ano, v průměru si kupují levnější nemovitosti. To je ale dáno historií, Britové a Němci ve Španělsku kupují nemovitosti už desítky let.

Zmiňoval jste rozvijící se development. Jde hlavně o španělské investory?

Z většiny ano. Ale například v historickém centru Malagy se nachází hodně zdevastovaných domů, které nyní ve velkém skupují i zahraniční investoři, aby na nich posléze vybudovali nové domy.

Obonete Ubam

Je česko-nigerijský podnikatel, právník a spisovatel. V Malaze žije sedm let. Kromě realit se věnuje i psaní.