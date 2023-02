Byt pro rodinu na sídlišti v Praze? Museli byste vydělávat 80 tisíc měsíčně, říká ředitel realitky

Ne že by se neprodávalo, ale i trh se secondhandovými nemovitostmi výrazně zpomalil. K zásadnější korekci cen zatím ale plošně nedochází. U některých typů nemovitostí a lokalit ale ceny padají i o 15 procent. U paneláků pak ředitel sítě realitních kanceláří Century 21 Tomáš Jelínek v dalším díle podcastu Realitní Club, který přineseme již zítra. Zlevňování očekává i nadále.

Pokles ceny se bude týkat bytů o dispozici 2kk na tradičních sídlištích, které nakupovali investoři. Právě ty se nyní objevují v nabídce nejčastěji. „V této kategorii šlo dříve o velmi žádané zboží, nyní jich je na prodej i deset v jedné ulici za podobnou cenu. Tu ale trh neakceptuje,“ přibližuje v dalším díle podcastu Realitní Club Tomáš Jelínek z Century 21.

Zvýšení sazeb a také zpřísnění podmínek pro uzavření hypotéky se samozřejmě významně dotýká i trhu se staršími byty. „Na to, aby si člověk na hypotéku koupil byt o dispozici 3kk na 60 metrech čtverečních pro svoji rodinu, musel by brát měsíčně 80 tisíc,“ dodává Jelínek s tím, že moc takových lidí není.

Realitní makléři řeší pronájmy

Proměnil se k tomu už i poměr prováděných transakcí. Zatímco v minulosti převažovaly jednoznačně prodeje je to dnes naopak. „Počet transakcí se nezměnil. Jen aktuálně většinu jejich objemu tvoří pronájmy,“ dodává Jelínek.

Nicméně růst pronájmu je vztahován k loňskému a předloňskému roku, kdy kvůli covidu došlo k poklesu zájmu o pronájmu. „Nyní jsme se vrátili k této úrovni a dále rosteme,“ dodává Jelínek.

Zájem nájemního bydlení je podle něj způsoben dvěma faktory, a to přílivem lidí z Ukrajiny a zároveň odkladem koupě vlastní nemovitosti.

