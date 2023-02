Analytik: Hypotéka na 70metrový byt v Praze vyjde na 55 tisíc, nájem o polovinu méně

Po dekádě růstu cen přišla na tuzemský realitní trh stagnace a pokles cen, například v Praze až o osm procent, říká Pavel Ryska, analytik J&T Banky. V dalším díle podcastu Realitní Club jsme s ním probírali i další vývoj cen, ale třeba i to, ve kterých lokalitách se vyplatí investovat do nemovitostí.

Reklama

Tuzemský realitní trh se nyní nachází v bodě zlomu. Po deseti letech růstu ceny nemovitostí stagnují a v krajských městech citelně padají, a třeba v Praze až o osm procent. „Nicméně korekce cen není ve srovnání s růstem, který probíhal v uplynulé dekádě a obzvlášť pak v covidových letech, nijak zásadní,“ říká Pavel Ryska.

Ceny bytů v tuzemsku se od roku 2014 téměř zdvojnásobily, jde o jeden z největších růstů v Evropě.

Nejlevněji koupíte rodinný dům u slovenských hranic, říká šéf realitky Century 21 Reality O jaké bydlení mají Češi největší zájem? Jak se budou vyvíjet ceny nájmů a starších bytů? A kde koupit nejvýhodnější rodinný dům? Poslechněte si další díl podcastu Realitní Club, tentokrát s ředitel sítě realitních kanceláří Century 21 Tomášem Jelínkem. Petra Jansová Přečíst článek

Hypotéky do konce roku výrazně nezlevní

Budou byty zlevňovat i letos? A o kolik? „Jsem v tomto směru hodně opatrný, nicméně prostor pro korekci cen směrem dolů tady může být. Je ale těžké přesně specifikovat o kolik a jak dlouho to bude,“ dodává Ryska.

Ukazatelem toho, kam se bude realitní trh ubírat, jsou bezpochyby hypotéky. Ty trojnásobně zdražily, průměrná hypoteční sazba se nyní pohybuje kolem 6,37 procenta. Zvýšení hypotečních sazeb se projevilo na 60procentním propadu hypotečního trhu. V lednu banky v Česku poskytly necelých šest miliard korun na hypotéky.

Reklama

Vlastimil Nigrin: Hypotéky zlevní po prázdninách, boom stavebního spoření nekončí Money Pro stanovení úroků u hypoték se řídíme hlavně prognózami, aktuální sazby národní banky jsou spíše orientační, říká bankéř Vlastimil Nigrin, člen představenstva Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny. Zlevnění hypoték a tím také větší poskytnutý objem půjček na bydlení očekává až ve druhém pololetí roku. Naopak o stavební spoření byl loni extrémní zájem, který trvá i letos. Situaci však může změnit zrušení státní podpory, o kterém nyní uvažuje vláda. Dalibor Martínek Přečíst článek

Výrazné zlevnění hypoték podle Rysky do konce roku nenastane. „Očekáváme, že ČNB kvůli stále vysoké inflaci ponechá úrokové sazby na sedmi procentech ještě poměrně dlouho,“ vysvětluje Ryska.

V souvislosti s tím pak neočekává ani výrazné zlevnění hypoték, což se samozřejmě na nějakém dalším propadu cen nemovitostí může projevit.

„Sazby už jsme zažili vyšší, přesto vývoj na hypotečním trhu byl dynamický. Lidé si hypotéky brali, protože cena nemovitostí byla nižší a měsíční splátka i přes vyšší sazby nezatěžovala tak významně výdaje domácností,“ dodává Ryska.

Jako modelový příklad uvádí pár s průměrným příjmem a hypotékou na 70metrový byt v Praze. Měsíční splátka hypotéky by v takovém případě byla kolem 55 tisíc, což předastavuje dvě třetiny celkových výdajů průměrné domácnosti. Kdyby si domácnost takovou nemovitost pronajala, vynaložila by za nájem asi polovinu.

video Raději budu mít deset procent na miliardě, než 90 procent na milionu. Lidem je třeba dát důvěru, říká investor Libor Winkler z RSJ Newstream TV Libor Winkler spolu se zakládajícími partnery přibral do akcionářské struktury RSJ i několik zaměstnanců. „Kdybych se měl pochválit, tak moje přidaná hodnota je, že dokážu dávat lidem důvěru,“ říká investor a filantrop. To podle něj platí i v případě dalších investičních aktivit, které sahají od biomasy na Ukrajině po víno. „Lidé, co nikomu nedůvěřují, nemohou investovat a v podstatě ani podnikat,“ říká v epizodě seriálu Jiný peníze investorky Andrey Ferancové Bartoňové a vydavatelky newstream.cz Terezy Zavadilové. Pořad se natáčí v prezidentském apartmá pražského hotelu Augustine. tzv Přečíst článek

Začíná se hýbat trh s pozemky. Dřív lidé říkali, možná prodám. Dnes prodají, tvrdí developer Reality Současný útlum na realitním trhu se nás dotýká jako každého. Ale od začátku jsme se snažili o obrovskou diverzifikaci, takže si neumím představit, že bychom měli nějaký závažnější problém, třeba s cashflow, říká Jan Řežáb, zakladatel a majitel společnosti JRD, která je nejenom developerem, ale pustila se do řady spřízněných oblastí, ale i do zcela jiných oborů. Celkem má pět divizí. nst Přečíst článek