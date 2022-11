Prodeje bytů klesly k 15letému minimu. Ceny přesto neklesají, upozorňují experti Realitního Clubu

Jak se bude vyvíjet realitní trh v příštím roce? Urychlí nebo neurychlí výstavbu v Česku novela stavebního zákona navržená ministerstvem pro místní rozvoj pod taktovkou Ivana Bartoše? Začnou klesat ceny bytů? Tato a další témata řešili členové a přátelé Newstream Realitního Clubu na prvním společném setkání.

„Přestože významně poklesl objem prodejů v posledním čtvrtletí, a to na 15leté minimum, k propadu cen nedošlo. Naopak ceny vzrostly. Předpovídat snížení cen nemovitostí je nicméně správné,“ reagoval majitel společnosti Ekospol Evžen Korec na úvodní slovo analytika Lukáše Kovandy.

Podle toho by mělo do dvou let dojít nejenom k poklesu cen, ale i hypotečních sazeb. „Například panelákové byty na některých místech už nyní zlevňují i v desítkách procent. Tlak na nemovitostním trhu bude cítit ještě příští rok,“ míní hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Růst cen nových bytů v Praze, a naopak pokles těch secondhandových potvrzuje i Vít Soural z Flat Zone. „Ceny bytů v novostavbách rostly, meziročně kolem deseti procent. Naopak u starších bytů v Praze klesly o zhruba tři procenta,“ dodal Soural.

Nemovitost je stále vhodná investice

Vyčkávat s koupí nemovitostí není podle Kovandy patřičné. Kupujícím doporučuje při koupi rozlišovat mezi typy nemovitostí, u těch premiérových pokles cen nepředpokládá. Investovat do nemovitostí je podle něj i nyní velmi vhodné, v rámci diverzifikace je dobře se poohlédnout také po nemovitostech v zahraničí.

„Skvělou příležitostí může být například investice do nemovitosti v Albánii, která může dosáhnout vyššího zhodnocení než investice do nemovitosti v tuzemsku,“ uzavírá Kovanda.

Nový stavební zákon situaci zhorší

Ožehavým tématem pro všechny, kteří hýbou tuzemským realitním trhem, je bezpochyby i novela stavebního zákona. Jak se shodli majitel Eskospolu Evžen Korec, ředitel Penty Real Estate Rudolf Vacek nebo architekt Jiří Řezák ze studia Qarta, novela spíš než zrychlení přinese ještě další zpomalení povolovacího procesu.

„Potřeba enviromentálního vyjádření, které v novele přibylo, dramaticky stavební řízení zpomalí nebo dokonce i zastaví,“ uzavřel Řezák.

