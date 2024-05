Bojíme se, vzkazují stavební úřady ministerstvu. Kolem digitalizace stavebního zákona panuje nervozita

První červencový den a s ním přicházející platnost nového stavebního zákona vyvolává řadu otázek. Neměli jsme možnost se dostatečně připravit, volají úředníci. A vrásky na čele vytváří dlouho očekávané změny stavebního řízení i architektům či developerům.

Obavy a nejistota v souvislosti s datem 1. července a tím, že v platnost vstoupí dlouho očekávaná a plánovaná novela stavebního zákona nejsou ničím novým. Všichni ti, kterých se týká, alarmují už několik měsíců. Vznikaly i otevřené dopisy.

„Bohužel bez přesvědčivých odpovědí,“ dodává Jan Kasl, předseda České komory architektů. „Chceme stále věřit, že všichni zodpovědní na MMR pracují na 200 procent, aby se digitalizace stavebního řízení rozběhla a úřady 1. července nezkolabovaly. Uzavíráme smlouvy na nové stavby a trochu nevíme, jak proces klientům vysvětlit a také ocenit nové projektové fáze a naše výkony,“ dodává.

Situaci každopádně řeší na stavebních úřadech. Je to ale obtížné, protože prováděcí vyhlášky k zákonu stále ještě prochází legislativním procesem.

„Zejména jde o vyhlášku k digitalizaci stavebního řízení, která je pro stavební úřady zásadní a zatím neznáme její finální znění, neboť v současné době dochází ke zpracování připomínek,“ dodává Alexandra Kocková, ze Svazu měst a obcí ČR.

Stavebníci jdou do neznáma

Digitalizace je totiž zásadní pro zrychlení a zjednodušení procesů, dosud se s ní ale neměli možnost seznámit ani stavebníci, ani zaměstnanci stavebních úřadů. „Budou-li v rámci náběhu problémy a nedostatky, lze očekávat, že prvním nárazníkovým pásmem pro nespokojené investory budou právě zaměstnanci stavebních úřadů,“ dodává Kocková.

Optimismus všem kritikům i nadále přináší ministr Ivan Bartoš. Tvrdí, že vše se do 1. července zvládne. „Já si myslím, že ten systém je z pohledu úřadu intuitivní. Jestli v tuto chvíli lidé ovládají spisovou službu nebo si umí nakoupit v nějakém e-shopu, tak ovládání toho systému je velmi podobné,“ řekl ministr. K dispozici podle něj budou úředníci mít také instruktážní videa.

I když podle dřívějších vyjádření MMR mělo ke školení úředníků dojít už v únoru, dnem D má být nakonec 15. květen.

