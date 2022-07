Kousek přírody v kanceláři. V Praze vznikají nová coworkingová centra

Scott.Weber Workspace otevřel dvě nové centrum v dejvickém centru Blox. Zároveň firma oznámila akvizici kancelářských prostor v byznysové lokalitě The Park na Chodově.

Nové prostory v Dejvicích propojují japonskou a skandinávskou estetiku, klientům nabízí kromě stylového zázemí také řadu zasedacích místností, eventové prostory či terasu. Kanceláře a coworking v budově Blox jsou zaměřeny především na „well-being at office“(pohoda v kanceláři), zdraví a komfort zaměstnanců.

Společnost, která má v centru hlavního města deset kancelářských center poprvé vstupuje na okraj Prahy, s cílem oslovit zákazníky vyžadující elegantní, snadno dostupné kanceláře nedaleko přírody. V pořadí jedenácté flexibilní kanceláře a coworking o kapacitě zhruba 300 pracovních míst otevře v blízkosti obchodního centra Westfield Chodov.

Park v kanceláři

Jako téma pro The Park zvolil Scott.Weber zvolil „kus parku v kanceláři“ a možnost cítit přírodu v zasedací místnosti. O podobu prostor se postará tým architektů z Procházka & Partners, kteří symboliku parku prolnou centrem ve všech směrech. To bude možné díky relaxační části v podobě vzdušné Stromovky, klidnému japonskému koutku či undergroundového nádechu londýnského Hyde Parku.

Centrum v The Park bude pro klienty připraveno v prvním čtvrtletí roku 2023. V květnu příštího roku budou k dispozici i nové pracovní prostory v holešovickém Port7.