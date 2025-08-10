Internet od Muska se vyplácí. Češi mají ve vlacích nejrychlejší připojení v rámci EU, pomáhá to ekonomice
Stačí přesednout z domácí židle do kupé vlaku a rázem se ocitáme v digitálním středověku. Je to tak na většině železnic v rámci EU. Ne tak ovšem na těch českých. Tam se naopak začíná blýskat na lepší časy. A to s přispěním Elona Muska.
Nejnovější měření platformy Speedtest ukazuje, že rychlost internetu ve vlacích napříč Evropou je žalostně nízká. Česko sice obsadilo druhé místo, hned za Švýcarskem, s mediánem 23,4 Mb/s. Na papíře to nevypadá špatně, v praxi však připojení často kolísá natolik, že není možné stabilně uskutečnit ani videohovor. V některých úsecích je Wi-Fi zcela mimo provoz. Stačí tunel nebo zalesněný úsek a cestující je offline.
Pomoc od Starlinku
České dráhy se rozhodly situaci změnit, a to rovnou ve spolupráci s Elonem Muskem. Už měsíc jezdí po českých kolejích první vlaky s nainstalovaným satelitním internetem Starlink od jeho společnosti SpaceX. InterPantery s anténou Starlink obsluhují trasy mezi Brnem, Prahou, Českou Třebovou a Olomoucí. Od začátku srpna se pokrytí rozšířilo i na další tratě. Odezvy jsou pozitivní. Testování potrvá do poloviny září, poté dopravce vyhodnotí, zda se investice do technologie vyplatí. Nejde přitom jen o komfort cestujících, ale také o ekonomický přínos.
Podle dat Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) má rozšíření rychlého internetu přímý dopad na ekonomiku. Zvýší-li se podíl domácností s pevným připojením o deset procent, HDP na obyvatele vzroste v průměru o 1,59 procenta. V bohatších evropských zemích, jako je Česko, je tento efekt ještě výraznější – až 3,09 procenta. Údaje se týkají hlavně domácího internetu, ale princip platí obecně. Kvalitní připojení zvyšuje produktivitu, ať už doma, v práci, nebo ve vlaku.
České dráhy loni přepravily přes 168 milionů cestujících. Každý den sedí ve vlacích statisíce lidí – studentů, manažerů, pracovníků. Pokud budou připojení, budou moci pracovat, komunikovat a tvořit. Tisíce hodin denně se tak mohou proměnit z pasivního cestování v aktivní výkon.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.