Týden tradera: Investoři váhají, na trhy dorazila korekce. A koho Trump dosadí do vedení Fedu?
Slabá data z amerického trhu práce přiživila sázky na rychlejší uvolnění měnové politiky a Donald Trump oznámil, že brzy jmenuje nového člena centrální banky.
Na trhy se dostavila určitá korekce; je vidět, že na současných cenách investoři zvažují rizika a uvědomují si, že potenciál trhu může být krátkodobě vyčerpán. Slabá data z amerického trhu práce přiživila sázky na rychlejší uvolnění měnové politiky a Donald Trump oznámil, že brzy jmenuje nového člena Rady guvernérů Fedu po rezignaci Adriany Kuglerové. Kritiku sklidil za odvolání šéfky Úřadu pro statistiku práce (Bureau of Labor Statistics) po nečekaně slabých statistikách zaměstnanosti. Zklamaly výsledky polovodičového giganta AMD. Index S&P 500 se pohybuje nadále kolem 6300 bodů, tedy na dohled maxim.
Adriana Kuglerová, členka Rady guvernérů Fedu a trvalá členka měnového výboru (FOMC), oznámila rezignaci s účinností na podzim 2025, aby se vrátila učit na Georgetown University. Funkční období Kuglerové, kterou jmenoval tehdejší prezident Joe Biden v září 2023, mělo trvat do ledna 2026. Odchod otevírá prezidentu Donaldu Trumpovi možnost dosadit vlastního kandidáta do vedení Fedu, v době, kdy prosazuje snížení úrokových sazeb.
Dva dřívější Trumpovi nominanti – Christopher Waller a Michelle Bowman – už ve středu hlasovali proti ponechání sazeb beze změny a podporovali jejich snížení. Kuglerová se hlasování neúčastnila. Favority na zvolení do vedení Fedu jsou nyní Kevin Warsh a Kevin Hassett. Hlavním měřítkem bude loajalita a prosazování nižších úrokových sazeb. Kde jsou ty doby nezávislých měnových institucí?
Za této situace se dá spekulovat o tom, zda si dolar udrží svou reálnou hodnotu i v budoucnu. Ostatně Trump už ukázal, že s lidmi, kteří svoji loajalitu neprojeví ve spravovaných úřadech, nemá slitování. Své o tom ví po horších datech z trhu práce šéfka Úřadu pro statistiku práce Erika McEntarferová.
Svoje výsledky za uplynulé čtvrtletí oznámil výrobce polovodičů AMD. V rámci druhého fiskálního čtvrtletí firma vykázala upravený zisk 48 centů na akcii (o jeden cent pod odhady) a tržby 7,69 miliardy dolarů (nad očekáváním), přesto akcie po oznámení klesly o pět procent. Firma očekává ve třetím čtvrtletí tržby kolem 8,7 miliardy dolarů, tedy nad konsensem. Čistý zisk vzrostl meziročně na 872 milionů z 265 milionů dolarů, ale příjmy z AI čipů klesly kvůli americkým exportním omezením, která zablokovala prodej GPU MI308 do Číny a stála firmu zhruba 800 milionů.
Povolení vývozu do Číny se stále řeší a napětí v obchodních vztazích, které Trump rozdmýchává, může s podnikáním AMD ještě výrazně zahýbat. Společnost rovněž představila novou řadu AI čipů Instinct MI400 pro uvedení v roce 2026 a zajistila si závazek OpenAI k jejich využití, přičemž očekává, že příjmy z AI ve třetím čtvrtletí meziročně porostou. Osobně bych řekl, že pokles akcií může být příležitostí pro vstup do pozice — AI trend stále neutichá a poptávka se nezdá být zcela nasycená. Akcie by tak mohly po krátké pauze znovu zabrat.
Týden byl doslova napěchovaný důležitými událostmi, které ovlivňovaly tržní sentiment. Spojené státy a Evropská unie dosáhly v minulém týdnu dohody, která zavádí patnácti procentní tarif na většinu evropského exportu do USA, včetně automobilů. Ačkoli se jedná o kompromisní výsledek jednání, Brusel ustoupil od hrozby eskalace sporu výměnou za jistotu, že nedojde k jednostrannému navýšení sazeb.
Začíná se zdát, že i letošní rok bude pro akciové trhy nakonec celkem solidní, a to i přes již tak mimořádně vysoké valuace, které na trhu panují.
