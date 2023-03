Zasedačka na vodě. Scott.Weber posouvá pražský coworking

Společnost Scott.Weber Workspace, provozující flexibilní kanceláře, coworkingové a eventové prostory, rozšířila své portfolio v Praze o dvě lokality. Přes sto milionů korun investovala do kancelářských prostor v pražských areálech The Park na Chodově a Port7 v Holešovicích. Firma dále uvedla, že do své nabídky přidala i patro v obchodním centru Atrium Flora, v metropoli tak provozuje 12 center o celkové ploše přes 35 tisíc metrů čtverečních.

V nově postaveném administrativním projektu Port7 firma nabídne plochu o velikosti 4803 metrů čtverečních a v The Park 2519 metrů čtverečních. V Atrium Flóra se její kancelářská plocha rozšíří o 600 metrů čtverečních na 2354 metrů čtverečních.

Obsazenost dosavadních devíti lokalit společnosti je 90 až 95 procent a i u nových ploch firma očekává, že se rychle naplní. Poptávka je silnější než před covidem a měsíčně eviduje přibližně sto poptávek, v lednu to bylo dokonce 140, uvedla společnost.

V Port7 společnost Scott.Weber Workspace nabídne například i zasedací místnost přímo na vodě v přístavu. „A také budou mít příležitost dojíždět do práce pravidelnou lodní linkou,” řekl Adam Zvada, výkonný ředitel Scott.Weber Workspace, která byla založena v roce 2009.

Jak rostlo nové pražské centrum mezi holešovickým nádražím a Vltavou.

Výši nájemného Scott.Weber Workspace blíže nespecifikovala. Uvedla, že ho stanovuje individuálně podle lokalit. V ceně bývají zahrnuty nejen vybavené kanceláře, ale i přístup do společných prostor, kde se konají například komunitní akce. V ceně jsou i kredity na využívání zasedacích místností, napsala.

Z údajů sdružení realitních poradenských firem Prague Research Forum (PRF) za loňské čtvrté čtvrtletí vyplynulo, že v centru metropole dosahovalo nájemné 26 až 26,50 eura (v přepočtu 624 až 636 korun) za metr čtvereční měsíčně. Ve vnitřních částech města se pohybovalo od 17,50 do 18 eur (420 až 432 korun) a ve vnějších částech města mezi 15 až 16 eur (360 až 384 korun).

