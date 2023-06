Prestižní řetězec Hilton má zájem o karlovarské Alžbětiny lázně. A má šanci

Městské Alžbětiny lázně v Karlových Varech budou jednat se soukromými investory o vstupu do lázeňského provozu. Město má dva zájemce o spolupráci, prioritně chce jednat s řetězcem Hilton, respektive s jeho značkou Curio Collection. Možnosti, za jakých by mohly dlouhodobě ztrátové Alžbětiny lázně do budoucna fungovat, by mohly být známy na podzim. Na jednání zastupitelstva to řekla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

"Obrátil se nás hotelový řetězec Hilton, který funguje ve 122 zemích celého světa a má na 7000 destinací, že by rádi uvažovali o provozu v Alžbětiných lázních. Nyní jsou jednání na začátku, bude se tedy řešit za jakých podmínek, všechny varianty musíme dát na stůl. Budeme také muset zjistit i možnost ubytovacích kapacit, protože podmínka, aby tady Hilton byl, je ubytovací kapacita," řekl Pfeffer Ferklová.

Lázně musí zůstat lázněmi

Město chce, aby v Alžbětiných lázních zůstaly veřejné lázně. "Nechceme, aby z toho bylo cokoli jiného. Veřejné lázně, ale za ekonomických podmínek," shrnula primátorka.

Veřejné lázně sídlící v památkové budově v centru města mají 134 milionů korun kumulovanou ztrátu. Na provoz přispívá město 20 milionů ročně. To je podle vedení města dlouhodobě neudržitelné, protože tak chybí peníze na investice.

Nelze vyloučit ani prodej

Ačkoli je jednání se strategickým partnerem na samém počátku, podle primátorky bude město preferovat dlouhodobý pronájem, ale ani prodej nelze v současné době jednoznačně vyloučit. Každopádně město chce, aby investor nejprve investoval do rekonstrukce a modernizace.

Opoziční zastupitel Adam Klsák (KOA) podotknul, že v roce 2018 bývalé vedení města mělo připravené koncesní řízení na pronájem Alžbětiných lázní a po pěti letech má současné vedení města v podstatě stejný závěr, tedy že je potřeba najít strategického partnera. Podle primátorky ale tehdejší podmínky znamenaly pro město záruky za investice.

Alžbětiny lázně v K. Varech budou jednat s investory, zájem má Hilton ČTK

Náměstek primátorky Miroslav Vaněk (Karlovaráci) uvedl, že za posledních deset let Alžbětiny lázně a. s. dostaly od města 84,3 milionu korun na provoz a jen 30,4 milionu na investice.

Stále v červených číslech

Přes zvýšení tržeb asi o sedm milionů korun skončily Alžbětiny lázně loni se ztrátou témeř 22 milionů korun. Podle předsedy představenstva Alžbětiných lázní Václava Benedikta se do hospodářského výsledku ale promítly náklady na investice. V roce 2021 byly lázně ve ztrátě 17,6 milionu korun. V roce 2019, tedy před propuknutím pandemie covidu, byla společnost ve ztrátě zhruba deset milionů korun.

Zastupitelé také schválili dalších pět milionů korun na provoz Alžbětiných lázní. Vedení města očekává, že i přes růst tržeb i letos bude provoz dotovat 20 miliony korun.

