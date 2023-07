Jančura: V našich hotelech v Rakousku si Češi sami čepují a platí bez obsluhy. A já jim věřím

Majitel dopravní společnosti RegioJet Radim Jančura koupil v době covidu hotel v rakouských Alpách. V loňském roce k němu přikoupil ještě druhý. Jak se mu jeho hoteliérská branže rozvíjí? „Pro mě je to jakýsi koníček,“ říká Jančura v rozhovoru pro newstream.cz. Jeden z hotelů v současnosti prochází rozsáhlou rekonstrukcí, nákup dalšího hotelu je zatím ve hvězdách. Jančura si prostě osahává nový byznysový prostor. Mezitím rozvíjí oblast svého hlavního zájmu, dopravu. A na podzim chystá novou železniční linku na Ukrajinu.

Pořídil jste v Alpách dva hotely. Jak vidíte současnou sezonu, je lepší ta zimní, nebo loňská letní?

Buď máte špičkově umístěný hotel na sjezdovce. My máme druhý hotel pod nejvyšším ledovcem. To je top. Takže na úspěchu sezony záleží hotel od hotelu.

Jak se vyvíjí sezona z vašeho pohledu?

Druhý hotel prochází kompletní rekonstrukcí. Což je úděl, když koupíte hotel, a chcete ho dostat do 21. století. Musíte ho kompletně překopat. Nyní máme otevřený pouze jeden hotel.

Pět euro za pivo? Nesmysl

Říkal jste, že Rakousko je dražší než Itálie, že Rakušané zvedají ceny, jen aby nebyli levnější než sousedi. Proč jste nešel do Itálie?

Abych z něj udělal Itálii. V žádné z těchto zemí nejsou nemovitosti dražší. Ale Rakušané se naučili nesmyslně zvedat ceny. Dnes stojí v Rakousku pivo kolem pěti euro. Což je nesmysl. U nás je Plzeň za dvě eura. A je na tom dostatečně velká marže, aby byl hoteliér spokojený. Rakušané dlouhodobě zvedají ceny, a vychází jim to. Protože tam jezdí Němci.

Nastavíte tam novou cenovou politiku, říznete do toho?

Nevím. Pro mě je to jakýsi koníček. Je to jedna z možností, ale možná to nechám, jak to je. Zaleží to také na tom, jestli se mi podaří vytvořit tým manažerů, kteří to budou řídit centrálně z dálky. A také tým stavebních firem.

Každý rok jeden nový hotel

Svůj záměr alpských středisek rozvíjíte víc než rok. Naplňují se vaše představy?

Každý rok měl být jeden hotel. To tak odpovídá. Teoreticky bych měl letos koupit nový hotel, ale protože děláme rekonstrukci, tak je to takový test. Jestli jsme schopní v Rakousku rekonstruovat s českými firmami, kvalitně, vyjít s úřady. Rakušané jsou hodně uzavření vůči cizím výrobkům. Je nemožné tam přivést protipožární dveře vyrobené v Česku. Sice splňují evropskou normu, ale Rakušané si vytvořili jakýsi kartel, že český výrobce to tam není schopen dodat.

Jedna věc je provozovat hotel, a druhá, dokázat je udržovat. A důvod, proč jsem do toho šel, je jakási forma sociologie. Mnoho hotelů v Rakousku, ale i v Česku, je na prodej. Protože zejména u těch menších jsou rodiny, které je provozují, unavené. Chybí jim zaměstnanci, v Česku i v Rakousku. Do Rakouska už nemá zájem jezdit tolik lidí z východoevropských států. Mzdy už nejsou moc rozdílné. My hledáme cestu, jak mít poloviční množství personálu. Protože většinu servisu stavíme na self servisu. Hosté si točí pivo nebo nalévají víno sami.

Říkáte, že hotely jsou trochu váš koníček, ale zároveň to přece musí být byznys…

Jistě. Byznysově to znamená, že bude návratnost třeba do deseti let. Může to být i rychlejší, to je ten byznys. To bych byl za hlupáka, kdyby to tak nebylo, to by se mi můj management mohl smát. Ale v celém mém byznysu to není, že bych do toho šel, abych byl bohatší. Je to jedna z cest, kterou hledám v gastru v hotelích.

České hosty zajímá levný a kvalitní alkohol

Jaká je vaše cesta v gastru? Říkáte, že je řada věcí předražených. Chcete jít cestou levných služeb a produktů?

Budu nejraději, když k nám budou jezdit Češi. Dělám rád zajímavé věci pro Čechy. Mě zahraniční host moc nezajímá. Čechy samozřejmě zajímá levný a kvalitní alkohol. To je cesta. Věřím Čechům. Všechno je postavené na selfservisu. Každý si sám přizná, co vypil. Výhoda je, že nepotřebujete zaměstnance, že se lidé mohou obsluhovat od rána do večera. Hotely většinou vydělávají na kávě nebo na vodě. My máme kávu, vodu, limonádu zdarma. Jsme jiný koncept, který je postaven na vysoké obsazenosti a nízkých cenách.

Vyplácí se vám tento koncept? Nepijí vám v hotelech lidé zadarmo?

Lidé platí a já jim věřím. V každém národě je možná pět procent zlých lidí. Ale na hory jezdí „hezcí“ lidé, tak nepřijdu o žádnou marži.

Mluvil jste o plánu zavést do rakouských Alp i váš vlakový spoj. Jak je tento projekt daleko?

Je to ve vývoji. Vlak nesouvisí s mými hotely. Jak jsme před třemi lety, za covidu, objevili Chorvatsko, tak věřím, že mohou fungovat i lyžařské vlaky.

RegioJet bude jezdit do Mukačeva

Jaké plány rozvíjíte ve své hlavní branži, v dopravě?

Chceme v září nebo v říjnu spustit vlakové spojení z Prahy do ukrajinského Mukačeva.

Pořád vedete spory s Českými drahami o ceny?

Díky tomu, že České dráhy blokovaly soutěž na železnici, jsme začali jezdit bez dotací spojení Praha-Ostrava-Košice, Praha-Brno, Vídeň, Budapešť a další. Ale 95 procent železničního spojení v Česku je dotováno, je objednáváno kraji a státem.

A zatím, kde se přihlašujeme, tak vyhráváme. Soutěží je spousta. A kam se přihlásíme, chceme o dvacet až pětadvacet procent menší dotace než České dráhy. Šetříme tím veřejné rozpočty.