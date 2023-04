Poprvé přes miliardu. Výrobce městského mobiliáře mmcité měl loni rekordní tržby

Skupina mmcité, výrobce městského mobiliáře z Bílovic na Uherskohradišťsku, loni zaznamenala rekordní konsolidované tržby. Přesáhly 1,16 miliardy korun, meziročně byly vyšší o 40,75 procenta. Jednu miliardu korun přesáhly tržby společnosti poprvé. Čistý zisk skupiny vzrostl o 10,66 procenta téměř na 32,2 milionu korun, uvedla skupina v tiskové zprávě. Na loňské hospodaření mmcité upozornil web E15.

Provozní zisk EBITDA skupině meziročně vzrostl o 22,5 procenta téměř na 61,2 milionu korun. EBITDA je hospodářský výsledek před započtením úroků, daní a odpisů. V první polovině letošního roku hodlá holdingová společnost vstoupit na trh Start pražské burzy. U České národní banky již podala oficiální žádost o schválení veřejné nabídky svých akcií.

Pro letošek skupina mmcité očekává růst tržeb o 4,21 procenta na 1,21 miliardy korun při provozním zisku EBITDA 70 milionů korun. Ve střednědobém horizontu by chtěla společnost atakovat tržby 1,5 miliardy korun, a to již v roce 2027. Provozní zisk EBITDA by se měl za stejné období znásobit téměř na 180 milionů korun. Detailní plán hospodaření plánuje skupina zveřejnit v květnu v analytické zprávě společnosti Starteepo, která připravuje vstup mmcité na burzovní trh Start.

Lavičky a koše

Skupina vyvíjí a vyrábí městské lavičky, odpadkové koše, stojany na kola nebo přístřešky. Evropský trh se na jejích loňských tržbách podílel zhruba 73 procenty, samotná Česká republika téměř 21 procenty. Slovenský trh představoval přibližně 11 procent tržeb, polský necelých 11 procent, maďarský necelých sedm procent.

Skupina působí také v dalších evropských zemích, v Asii i v Americe. Trh v USA se na loňských tržbách skupiny podílel téměř ze 14 procent, v Brazílii více než deseti procenty. „Naše tržby v USA rostou velmi výrazným tempem a jsou pro nás významné,” uvedl v tiskové zprávě majoritní vlastník a zakladatel skupiny David Karásek. „Přesto je podíl mmcité na trhu v USA díky jeho velikosti cca jedno procento. Potenciál dalšího růstu v USA je tak obrovský,” doplnil Karásek.

V úterý 4. dubna byla České národní bance doručena žádost o schválení veřejné nabídky akcií mmcité, kterou skupina očekává ještě v první polovině tohoto roku. Nabídnout chce až třetinu nových akcií v minimálním objemu 160 milionů korun. Vybrané prostředky plánuje mmcité použít na rozšíření výrobních kapacit a akvizice. Burzovní trh Start je určen pro rozvíjející se malé a střední české firmy, pro které je cestou, jak se dostat ke kapitálu. Těmto podnikům nabízí možnost získat kapitál přímo od investorů za zjednodušených podmínek.

