Český výrobce městského mobiliáře mmcité chce na burzu. Jde si pro 160 a víc milionů

Skupina mmcité, český výrobce městského mobiliáře z Bílovic na Uherskohradišťsku, plánuje v první polovině letošního roku vstoupit na trh START pražské burzy. Oslovit hodlá akciové investory za účelem svého dalšího rozvoje. Holding mmcité chce na pražské burze nabídnout až třetinu nových akcií. Cílem je získat od investorů minimálně 160 milionů korun na akvizici a rozšíření výrobních kapacit.

Reklama

„Společnost mmcité patří ve svém oboru mezi světovou špičku a vstup na pražskou burzu je tak pro nás logickým krokem,” uvedl majoritní vlastník a zakladatel skupiny David Karásek. Konsolidované tržby skupiny za loňský rok podle odhadů přesáhnou miliardu korun při provozním zisku EBITDA zhruba 55 milionů korun. EBITDA je hospodářský výsledek před započtením úroků, daní a odpisů.

„Vývoj posledních let nám přinesl enormní navýšení poptávek, a tudíž i nárůst realizovaných zakázek. Navýšení výrobních kapacit je pro nás nevyhnutelným krokem. Díky získanému kapitálu budeme schopni výrazně rozšířit výrobní možnosti a zvýšit efektivitu našeho podnikání. To by se mělo projevit v budoucím významném růstu naší ziskové marže,” doplnil Karásek.

České řemeslo chce do světa

Skupina vyvíjí a vyrábí městské lavičky, odpadkové koše, stojany na kola nebo přístřešky. Za téměř 30 let své existence vybudovalo mmcité deset poboček po světě a skrze distributory působí v dalších 30 zemích. Kromě výroby v České republice a Brazílii se firma věnuje i designu, za který v minulosti získala řadu mezinárodních ocenění. Zhruba 80 procent produkce mmcité nyní směřuje do zahraničí. Například USA tvoří přibližně 20 procent tržeb skupiny. V roce 2021 se změnila struktury skupiny mmcité a Karásek se stal jejím majoritním vlastníkem se současným podílem 92 procent. Loni zahájila skupina přípravu na vstup na burzu v Praze.

České akcie se loni držely mimo zájem investorů Money Na pražské burze se loni zobchodovaly akcie za 166 miliard korun, šestina toho, co před 15 lety. Hodnota indexu PX, hlavního indexu burzy, loni podle analytiků meziročně klesla o 15,7 procenta. Hodnota indexu PX-TR, do jehož výkonnosti je započítán dividendový výnos, se snížila o 9,1 procenta, uvedla burza. ČTK Přečíst článek

„Společnost mmcité sledujeme od samého počátku fungování trhu START. Byla to jedna z prvních firem, se kterou jsme se o možnostech vstupu na burzu bavili. Firma skvěle kombinuje moderní design, řemeslnou zručnost a schopnost prosadit se na zahraničních trzích, což byly hlavní faktory, které poutaly naši pozornost. Je skvělým reprezentantem českých schopností a jsem velmi rád, že burza může být nápomocná v dalším rozvoji a expanzi takové společnosti,” řekl Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha.

Reklama

Při přípravě veřejné nabídky akcií spolupracuje mmcité se skupinou Starteepo Františka Bostla, která na trh START v minulosti přivedla šest nových emisí a za posledních pět let pomohla získat českým firmám více než 1,5 miliardy korun. Bližší informace ke vstupu na burzu plánuje mmcité zveřejnit v následujících týdnech.

Burzovní trh Start je určen pro rozvíjející se malé a střední české firmy, pro které je cestou, jak se dostat ke kapitálu. Těmto podnikům nabízí možnost získat kapitál přímo od investorů za zjednodušených podmínek.

video Dala bych si tak měsíc pohov. S podnikáním ale nepřestanu, říká Martina Vítková z NWT Newstream TV Příběhy podnikání jsou plné úspěchů i pádů. Na dolním konci kola štěstěny se teď kvůli energetické krizi ocitla zlínská NWT. Rodinná firma, která tři desítky let zkoušela různé inovace. Loni kvůli závazkům energetické divize skončila NWT v reorganizaci. Martina Vítková, spoluzakladatelka zlínské firmy, v novém díle pořadu Jiný peníze Andrey Ferancové Bartoňové a Terezy Zavadilové popisuje, jaké nástrahy může podnikání připravit. Tereza Zavadilová Přečíst článek

Prodejce kosmetiky Bezvavlasy si jde na burzu pro 214 milionů. Chce za ně expandovat Zprávy z firem Prodejce vlasové kosmetiky Bezvavlasy ve čtvrtek zahajuje veřejnou nabídku akcií na trhu Start pražské burzy. Prodejem akcií hodlají majitelé získat až 214 milionů korun, informoval o tom poradce transakce František Bostl ze společnosti Starteepo. ČTK Přečíst článek

Největší letošní IPO. Slovenská Gevorkyan upsala na trhu Start pražské burzy akcie za 727 milionů Zprávy z firem Slovenská společnost Gevorkyan, která vyrábí kovové součástky procesem práškové metalurgie, se stala největší emisí na trhu Start pražské burzy. Od investorů získala 727,3 milionu korun, uvedla na Twitteru Burza cenných papírů Praha. vku Přečíst článek