Ceny bytů začaly růst, jsou ale výrazně levnější než v půlce roku 2022

Ceny bytů po poklesech v loňském roce začínají opět růst. Přestože ceny v Praze jsou víceméně stabilní, v Karlových Varech a v Ostravě ceny v prvním čtvrtletí vzrostly meziročně o více než devět procent. Mírný pokles zaznamenala pouze města Jihlava a Ústí nad Labem. Maximálních cen byty dosáhly téměř výhradně v prvním polovině roku 2022 a o proti těmto hodnotám kromě několik výjimek aktuální ceny bytů zaznamenaly pokles až o 21 procent. V současnosti jsou ceny srovnatelné s úrovněmi z konce roku 2021. Vyplývá to analýzy portálu Valuo.cz.

Kromě Karlových Varů a Ostravy cena meziročně o osm procent vzrostla také v Brně, i tam jsou ale nyní ceny oproti maximům v roce 2022 o 11 procent nižší. Metr čtvereční tam stojí 91 379 korun. Sedmiprocentní meziroční nárůst zaznamenaly Pardubice. V nich je ale možné metr čtvereční koupit za 63 057 korun. Nejdražší byty jsou tradičně v Praze. Meziročně v metropoli vzrostly ceny o téměř tři procenta na 112 099 korun za metr čtvereční. Maximum v polovině roku 2022 bylo ještě o 7000 za metr čtvereční vyšší.

Svého maxima dosáhla v druhém čtvrtletí 2022 také města Pardubice, Olomouc, Plzeň, Liberec, Ostrava a Ústí nad Labem. Ve třetím čtvrtletí 2022 se dostaly na svůj strop ceny v Brně, Hradci Králové, Kladně, Českých Budějovicích, Zlíně a Jihlavě.

"Ceny nemovitostí v Praze jsou nejstabilnější, což odráží vysokou poptávku a omezenou nabídku v hlavním městě. Naopak v Ústí nad Labem a dalších městech s většími výkyvy lze očekávat pokračující nestabilitu, která ale může nabídnout příležitosti pro odvážnější investory," řekl zakladatel webu Valuo.cz Radek Šitera. Zároveň dodal, že data z katastru nemovitostí mohou být do určité míry zkreslená. Mezi prodejem a zavedením kupní smlouvy do katastru může být prodleva dva až tři měsíce. "Proto se ve skutečnosti byty prodávaly nejdráže spíše už v první polovině roku 2022," dodal.

Valuo analyzuje data z katastru nemovitostí a z veřejné inzerce od roku 2017. Poskytuje nástroj na výpočet cen nemovitostí, který využívá pět bank, včetně České Spořitelny, ČSOB a Monety, a přes 3500 realitních makléřů, odhadců, soudních znalců, finančních poradců a dalších odborníků z oblasti realit. Za Valuem stojí investorský tým Pale Fire Capital vlastnící například internetové tržiště Aukro či Groupon.