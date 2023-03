V Americe se podniká dobře. V Česku je pořád co zlepšovat, říká výrobce městského mobiliáře

Design české firmy mmcité dobývá svět. Městský mobiliář z Bílovic u Uherského Hradiště lze najít téměř ve 40 zemích světa, kromě zemí Evropské unie také v Jižní i Severní Americe, v Rusku nebo Dubaji. Kvůli posílení výroby si nyní jde firma Davida Karáska pro 160 milionů na pražskou burzu.

První lavička vyrobená v moravské fabrice mmcité překročila hranice České republiky v roce 2003, zamířila do Německa. V té době už nicméně měla společnost Davida Karáska jednu pobočku na Slovensku. Městský mobiliář z Bílovic, ať už lavička, odpadkové koše nebo třeba stojany na kolo, nyní znají už ve 40 zemích světa. Až pětina produkce míří do Spojených států, kde už více než pět let má společnost vlastní pobočku. Nyní tam zaměstnává 15 lidí.

„Zas tak složité to nebylo, v USA se podniká dobře. Byznys nám jednoznačně pomohli rozjet vlastní lidi, které tam máme,“ přibližuje David Karásek v podcastu Realitní Club.

Do Číny nechceme kvůli plagiátorství

Kromě Blízkého východu, kde má mmcité poměrně silnou pozici, sní o další větší expanzi do Asie. Menší zakázky má v Japonsku nebo třeba na Tchaj-wanu. O Číně ale firma vůbec neuvažuje. „Vyhýbáme se jí hlavně kvůli riziku plagiátorství," dodává Karásek s tím, že uspět tam je obtížné i kvůli nižším cenám tamních výrobců.

Nyní se firma účastní například tendru na výběr mobiliáře do vstupního prostoru pařížského letiště Orly. „V přepočtu jde o zakázku za 10 a 25 milionů korun, i vzhledem k lokalitě jde samozřejmě o velkou prestiž,“ dodává Karásek.

A jak hodnotí David Karásek úroveň tuzemského veřejného prostoru? „Určitě o hodně líp než před dvaceti lety. Zlepšuje se úroveň projektů a množí se ambice zadat kvalitní zakázku,“ říká.

„Dlouhodobě tvrdím, že tuzemský veřejný sektor neumí zadat a posléze ani vést zakázku. I na významných místech škrtí náklady a mobiliář kvůli tomu nechá vyrobit z pokleslých materiálů,“ uzavírá.

