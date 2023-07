Skupina DEK loni zaznamenala rekordní výnosy, letos čeká propad a oslabování poptávky

Výnosy největšího českého prodejce stavebnin DEK loni meziročně vzrostly téměř o pětinu na rekordních 35 miliard korun.

Reklama

Čistý zisk kvůli vyšším nákladům na prodané zboží nebo spotřebu energií stagnoval na 1,2 miliardy korun. V letošním roce firma podle výroční zprávy očekává propad obratu a pokračování oslabování poptávky po stavebních materiálech.

Skupina DEK se v uplynulém roce musela vypořádat s dramatickými výkyvy v dostupnosti většiny stavebních materiálů a pokračujícím růstem jejich cen, nejistotou způsobenou ruskou invazí na Ukrajinu, vysokou inflací, vysokými úrokovými sazbami České národní banky i energetickou krizí, uvedl předseda správní rady a jeden ze dvou hlavních akcionářů DEK Vít Kutnar. Nepříznivá geopolitická a ekonomická situace způsobila podle něj nedostatek stavebních materiálů a nárůst jejich cen v prvním pololetí. Ve druhé polovině roku klesla poptávka kvůli zásobám stavebního materiálu zakoupeného v úvodu roku, vysokým úrokovým sazbám a ekonomické nejistotě.

Dalibor Martínek: Český realitní trh stojí před kolapsem. Miliardy půjčených korun nedokážou investoři splácet Názory Situace na realitním trhu se brzo překlopí do ekonomického kolapsu, jaký jsme v Česku nezažili třicet let. Vyplývá to z poznatků firem pohybujících se na trhu. Co k takovému závěru vede? Mnoho společností, developerů, si před pár lety napůjčovaly v součtu miliardy korun za nízké úroky. Jenže dva roky se Česko pere s nejvyšší inflací v celé Evropské unii. Takzvaná dobrá zpráva, že v Česku klesla po dvou letech inflace v červnu pod deset procent, na „pouhých“ 9,7 procenta, na tom nic nemění. Dalibor Martínek Přečíst článek

Největší výnosy z prodeje měla loni společnost za materiál na hrubé stavby, za izolace a střechy. Tržby za toto zboží meziročně vzrostly o více než jednu miliardu korun. Výnosné ale byly pro DEK také suché výstavby a elektroinstalace. Z celkových tržeb za prodej zboží pocházelo z České republiky 28 miliard korun a ze Slovenska téměř tři miliardy.

V nákladech firma vydala zhruba 25 miliard korun na zboží a kolem 3,2 miliardy za energie, spotřebu materiálu a služby. O 17 procent se zvýšily náklady na mzdy zaměstnanců.

Pandemie a válka zaúřadovaly. Finepu loni meziročně klesl čistý zisk o polovinu Reality Přední české developerské společnosti Finep Holding SE v loňském roce klesl čistý zisk meziročně o polovinu na 504 milionů korun, výnosy se snížily o 6,5 procenta na 1,29 miliardy korun. ČTK Přečíst článek

Na očekávaný propad obratu v letošním roce se společnost podle výroční zprávy připravovala od konce minulého roku. „V roce 2023 očekáváme pokračující oslabování poptávky po dodávkách stavebních materiálů způsobené souběhem zvýšených úrokových sazeb a vysokých cen pozemků, stavebních prací i materiálů. Na druhé straně nadále předpokládáme silný růst v segmentu poskytování unikátních služeb včetně půjčování stavebního vybavení. Celkově je náš ekonomický výhled do roku 2023 pozitivní a po prvních pěti měsících roku nemáme obavy o splnění našich realistických plánů," uvedl Kutnar.

DEK a.s. je holdingovou společností, která vedle největšího prodejce stavebnin DEK ovládá také dceřiné firmy a drží podíly v dalších podnicích. Stavebniny DEK se zabývají téměř výhradně dodávkami materiálů a služeb pro stavebnictví. Firma má v České republice a na Slovensku stovku prodejen. Firmu, která vznikla v první polovině 90. let minulého století, ovládá český miliardář Vít Kutnar se svojí bývalou manželkou Petrou Kutnarovou. Zhruba pětinový podíl ve firmě mají další akcionáři. Podle časopisu Forbes byl v minulém roce Kutnar 20. až 21. nejbohatším Čechem a meziročně se jeho majetek zvýšil o osm miliard na 18 miliard korun.