PODCAST Realitní Club: Na nemovitostním trhu je nyní spousta příležitostí, říká Zdeněk Tůma

Bývalý guvernér České národní banky Zdeněk Tůma založil fond kvalifikovaných investorů IRQ Funds zaměřený na rezidenční nemovitosti. „V současnosti na trhu vidíme spoustu příležitostí,“ prozradil v nejnovější epizodě podcastu Realitní Club, kterou si můžete poslechnout na serveru newstream.cz a všech podcastových polatformách.

Na nemovitostním trhu se v současnosti odehrává situace, kterou nikdo neprožil v éře samostatné České republiky. Kvůli vysoké inflaci, vysokým úrokovým sazbám a odlivu hypotékářů hrozí realitnímu trhu zásadní rána. Přesto v tuto chvíli nabízí celou řadu příležitostí, myslí si exguvernér České národní banky Zdeněk Tůma, který se developmentu věnují čím dál více.

„Fond kvalifikovaných investorů IRQ Funds jsme založili, potože jsme viděli velký potenciál. A potvrzuje se nám to. Začali jsme s projekty kolem 200 milionů korun, nyní se již díváme na ještě větší projekty a nemáme problém do nich jít i někým dalším,“ vysvětluje Zdeněk Tůma v nejnovější epizodě podcastu Realitní Club.

„V developmentu jsem pořád víc a víc. Vedle působení v IRQ Funds se nepřímo podílím například na opravě budovy English College in Prague a také jsem členem týmu, který připravuje projekt nové budovy Pražské filharmonie,“ prozrazuje Zdeněk Tůma v nové epizodě podcastu Realitní Club, kterou si můžete pustit na byznysovém portálu newstream.cz a všech podcastových platformách.

