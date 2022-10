Jiří Nouza v podcastu Realitní Club: Stát začal řešit drahou elektřinu, až když veřejné správě začalo téct do bot

Není pravda, že se situace českého průmyslu začala zhoršovat až v okamžiku vpádu Ruska na Ukrajinu, říká Jiří Nouza, šéf Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Problémy jsou podle něj vidět už více než rok. A stále více eskalovaly, válka na Ukrajině celý vývoj jenom urychlila a dovádí český průmysl na hranu existence.

Klíčové podle Nouzy je, aby vláda nějak reagovala. Její reakci považuje za nedostatečnou. „Čtyři měsíce jsme slyšeli, že žádná pomoc není možná,“ říká v podcastu Realitiní Club. S premiérem začal jednat o hrozící kritické situaci s energiemi, společně s Hospodářskou komorou nebo Svazem průmyslu, v květnu. Zástupci českého průmyslu měli pocit, že česká vláda situaci do té doby jen nečinně sledovala.

„Pokud se Evropě jako celku v průmyslu nepomůže, bude na hlavu poražena Amerikou a Čínou,“ říká Nouza.

Podle Nouzy začal stát řešit pomoc s energiemi až v okamžiku, kdy si začaly stěžovat kraje, že nemají peníze na nákup. Jinými slovy, dokud měly problém domácnosti nebo průmyslové podniky, vláda nic nedělala. Rozhýbala se až když začala mít problém veřejné sféra, placená z daní. „Nebyly to jenom kraje, byla to třeba Správa železnic, která je obchodníkem pro celý resort dopravy. Nebyla schopná nakoupit elektrickou energii, protože jí ji nikdo nechtěl prodat za ceny, které byla ochotna zaplatit.“

Problémem bylo, že v rámci Evropy se v té době, v létě, o možném zastropování cen vůbec nemluvilo. A Česko jako aktuálně předsednická země nenašlo odvahu jít vlastní cestou. Nebo přesvědčit velké evropské státy o pomoci průmyslu, na to nemá Česko sílu. Až takzvaná iberská výjimka podle Nouzy změnila jednotný evropský trh v nejednotný. Různé státy potom začaly přijímat z hlediska cen energií různá opatření. „České výrobní podniky najednou zjistily, že nejsou konkurenceschopné.“

S Jiřím Nouzou jsme vedli debatu těsně předtím, než vláda minulý týden schválila nový stavební zákon, který do velké míry ruší centralizaci stavebního řízení. Nicméně o chystané vládní úpravě byl šéf stavařů samozřejmě dobře informován. „Podle všech dotčených organizací ve stavebnictví je úprava chystaná současnou vládou špatná,“ komentoval to ještě před schválením zákona.

Epizodu podcastu Realitní Club s Jiřím Nouzou si můžete pustit v úvodu tohoto článku nebo na všech podcastových platformách. Z redakce vám přejeme příjemný poslech.

