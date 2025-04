Z malých bytů dokážeme chytrým řešením udělat velké, říká výrobce interiérů Navrátil

Malé byty tady byly i v minulosti, ale pořád se zmenšují, říká Michal Navrátil, majitel společnosti Dřevodílo. Tu před deseti lety ovládl, a vlastně zachránil před krachem. Našel pro ni nové zákazníky, často velké developery, upravil portfolio výroby.

Dřevodílo je osmdesát let stará firma z Rousínova na jihu Moravy. Tradičně se věnovala výrobě nábytku, ale před deseti lety stála na pokraji krachu. Navrátil ji vlil novou krev do žil, vytvořil z ní lídra trhu ve výrobě vnitřního vybavení kanceláří nebo bytů na míru. A to ať už ze dřeva, nebo z různých jiných moderních materiálů. Které si firma sama vyrábí.

Rozšířil výrobu, nakoupil nové stroje, našel nové klienty. Firmu provedl z téměř krachu k prosperitě a úspěchu. A nejen to. Přinesl na trh takzvané digitální truhlářství. Doprostřed nového prostoru se postaví jakýsi robot, kamera, která prostor zmapuje na milimetr přesně. Architekti na základě toho vymyslí unikátní řešení, které stroje na milimetr přesně vytvoří. „Dokážeme dělat krásné, atypické věci, které dokážeme opakovat.“

Zachránil umírající továrnu na výrobu nábytku, nyní Navrátil dobývá svět Zprávy z firem V Rousínově na jižní Moravě získal před deseti lety Michal Navrátil pod kontrolu tradiční podnik Dřevodílo. Ten od roku 1945 vyráběl nábytek a další truhlářské produkty. Jenže po revoluci strádal, nemohl najít zákazníky, zaměstnanci odcházeli. Před deseti lety byla firma bez peněz, bez zákazníků a s pár zaměstnanci před krachem. Dalibor Martínek Přečíst článek

S touto schopností se Navrátil dostal ke spoustě velkých zakázek. „Nábytkem jsme dokázali ovlivnit, jak musí být byt velký. A jak je potom pohodlný pro své obyvatele,“ říká k jedné z noh svého podnikání, a sice navrhování a vyrábění nábytku na míru pro velké developery.

„Vyvinuli jsme spoustu vychytávek, jako je sklopná postel, sklopná dvoupostel, vyjíždějící stůl z kuchyňské linky.“ Těmito „vychytávkami“ se i malý byt může stát pohodlným, vlastně velkým. „Když přijde návštěva, všechno schováte, do malinkatého bytu se vejde osm lidí.“ Úspornými řešeními je podle něj možné zmenšit prostor o deset až dvanáct procent. To je pro developery lákavé, na stejném prostoru může vzniknou víc bytů. Na to v sočasnosti developeři slyší.

Pražský Máj jako vstupenka do ciziny

Dřevodílo nepracuje jenom pro developery, ale i pro hotely nebo jednotlivce, na zakázkové výrobě. Jednou z největších zakázek z poslední doby bylo vnitřní vybavení obchodního domu Máj v Praze. „Pracovali jsme na tom rok,“ říká Navrátil. Z hlediska prestiže toto dílo otevírá firmě dveře do ciziny.

Navrátil sponzoruje i výuku nových truhlářů. Vkládá do toho miliony korun, žádné dotace od státu na tento projekt nežádal. To by byl podle něj běh na dlouhou trať. Chce vnuknout dětem myšlenku, že nejde o práci, kdy by u ponku někdo jen hobloval kus dřeva. Z velké části dělají práci roboti. Být truhlářem už neznamená ruční hoblování. Znamená to rozumět řemeslu a získat dobře zajištěnou, perspektivní práci. Všechny ročníky jsou plné, říká Navrátil.

Navrátil byl hostem nejnovějšího dílu podcastové série Realitní Club. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také v kanále Newstream podcasty na vaší oblíbené podcastové platformě. Jsme na Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts.

Developeři staví nejvíce průmyslových a logistických ploch za dva roky Reality V prvním čtvrtletí začali developeři v České republice stavět 243 tisíc metrů čtverečních průmyslové a logistické plochy. To je nejvíce od třetího čtvrtletí roku 2023. Ve výstavbě tak bylo celkem téměř 1,1 milionu metrů čtverečních, oproti poslednímu čtvrtletí loňského roku o osm procent více, meziročně o pětinu více. V prvních třech měsících letošního roku se mezičtvrtletně také více plochy dostavělo, v meziročním srovnání jí ale stavbaři na trh dodali méně. Vyplývá to z analýzy Industrial Research Forum (IRF), která sbírá data od největších realitně-poradenských společností působících v ČR. ČTK Přečíst článek

REPORTÁŽ: Lázně jen pro důchodce? Omyl. Na dlouhověkosti začínají pracovat i mladí Enjoy Pobyt v lázních si ještě do nedávna většina lidí spojovala hlavně s důchodovým věkem. A často tedy s obdobím, kdy je tělo už vyčerpané a trpí řadou neduhů. Podle balneologů se ale tento přístup mění. Stále více lidí a mladších začíná jezdit do lázní i kvůli zlepšení a prevenci duševní i fyzické kondice. Věra Tůmová Přečíst článek