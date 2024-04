Šéf PDS Urbánek: Do deseti let postavíme až osm tisíc bytů

Pražská developerská společnost (PDS) připravuje na padesátku projektů, ve kterých by mělo v následujících deseti letech vzniknout 6000 až 8000 bytů.

Letos zahájí městská organizace nutné kroky k výstavbě u dvou až čtyř projektů. Nejblíže k výstavbě mají domy Jalový dvůr v Praze 4, na Zlíchově nebo v Zenklově ulici nedaleko Palmovky, přibližuje šéf PDS Petr Urbánek. PDS založilo hlavní město v roce 2020 a má na starosti rozvoj území a výstavbu.

„V roce 2024 zahájí PDS u dvou až čtyřech projektů povolovací proces. Budou i nadále pokračovat intenzivní práce na koordinaci a přípravě velkých rozvojových území, zejména v lokalitách Nové Dvory, Palmovka a Dolní Počernice. V polovině roku předložíme také pravidelnou roční aktualizaci tržního ocenění pozemků,“ řekl Urbánek.

Letos nebo na začátku příštího roku chce mít PDS vyřešen způsob financování stavebních projektů týkajících se městského bydlení. Pokračovat bude PDS také v expertních pracích pro magistrát, jako je například tvorba konceptu územního rozvoje území Na Strži nebo Kasárna Karlín.

Nejblíže výstavbě je podle Urbánka Jalový dvůr se 40 byty. Půjde o dřevostavbu, která bude tvořena takzvanými CLT panely a vápenopískovými cihlami. Stavební povolení by mohl stavební úřad vydat na přelomu letošního a příštího roku a dokončení je podle ředitele reálné v roce 2026.

V pokročilém stadiu přípravy je i multifunkční objekt s městskými byty u Palmovky na rohu Zenklovy ulice a Libeňského mostu nebo dům v Peroutkově ulici. Ke schválení příslušnými orgány směřuje také projekt s 300 byty v Dolních Počernicích.

PDS také vytvořila ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje (IPR) nebo Českým vysokým učením technickým (ČVUT) manuál stavby školy. Určuje, kde je dobré a účelné školy stavět, a zároveň ulehčí práci radnicím. PDS nyní připravuje dokumenty pro stavbu čtyř škol, na Nových Dvorech, v Horních i Dolních Počernicích a na Palmovce.

