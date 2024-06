V Ostravě vyroste nejvyšší budova v Česku, postaví ji Dánové

Vítězem mezinárodní architektonické soutěže na podobu mrakodrapu Ostrava Towers Complex, který má vzniknout v centru Ostravy, je dánské studio ADEPT. Se 170 metry má jít o nejvyšší budovu v České republice.

Porota vybírala z pěti návrhů architektonických studií. Vítězný projekt porotce zaujal především tím, že sceluje území a propojuje ho s veřejným prostorem Karoliny, Frýdlantskými mosty i širší městskou zástavbou v lokalitě, kde se výstavba chystá, uvedla mluvčí projektu Michaela Vávrová. Objekt by měl být jednou z dominant krajské metropole.

S vítězným studiem ADEPT již soukromý investor zahájil jednání a začínají další fáze projektování a povolovacích řízení. Zahájení stavby je plánováno na rok 2028, předpokládáný termín dokončení a spuštění provozu pak do roku 2032.

Nejvyšší budova v Česku

„Ostrava Towers Complex má ambici stát se nejvyšší budovou v České republice. Výška vyšší rezidenční věže bude 170 metrů. V projektu se počítá s vybudováním rezidenční části s byty, ale také s kancelářemi, vyhlídkou, hotelem, SPA, kongresovými prostory, restaurací či obchody. Ambiciózním aspektem vítězného návrhu je bezpečné napojení dnes dopravou odříznuté parcely na existující živý bulvár, díky čemuž bude dokončena urbanistická osa směřující k Trojhalí,“ uvedla Vávrová.

Kromě dánského studia se soutěže účastnila i tři nizozemská studia - MVRDV, KAAN Architecten a IND a také Bogle Architects sídlící v Londýně. „Všechny předložené projekty byly velice kvalitní a dobře propracované. O to více mne těší, že mezi zástupci naší investiční skupiny a nezávislou částí poroty, v níž zasedali zkušení architekti, nastala jasná shoda ohledně vítězného návrhu. Design stavby perfektně zapadá do dané lokality, navazuje na industriální dědictví Ostravy, a přitom je to stavba moderní a nadčasová,“ uvedl Tomáš Häring, zakladatel společnosti RT TORAX, která je investorem stavby.

Podle Anderse Lonky z vítězného studia ADEPT představuje Ostrava Towers Complex nové pulzující centrum propojující historickou část Ostravy s Novou Karolinou. „Strategické uspořádání rezidenční a polyfunkční věže na území takzvané Slzy vytváří mezi budovami náměstí plné zeleně a zve návštěvníky do aktivního veřejného parteru plného kaváren, restaurací, obchodů, zábavy a kultury. V projektu si klademe za cíl vytvořit kvalitní veřejné prostranství, dobré mikroklimatické podmínky, bezpečnější a kvalitnější infrastrukturu pro pěší i cyklisty, a to vše s respektem k historickému dědictví Ostravy,“ řekl Lonka.

Také podle primátora Jana Dohnala (Spolu) přináší vítězný návrh potřebné propojení mezi prostranstvím u obchodního centra Forum Nová Karolina a jeho okolím. „Velice se mi líbí pojetí parteru, které umožňuje pohodlný pohyb chodců všemi směry, a navíc vytváří náměstíčko pro setkávání i komunitní aktivity. Celý projekt Ostrava Towers Complex hodnotím jako ambiciózní a po jeho realizaci naše město získá další dominantu s rukopisem renomovaných architektů,“ uvedl Dohnal.

Studio ADEPT bylo založeno v roce 2006 a sídlí v Kodani a Hamburku. Podle návrhu studia byl postaven například univerzitní kampus ve švédském Falunu nebo Nová škola architektury v dánském Aarhusu. Tato stavba byla v roce 2024 nominována na prestižní architektonickou cenu Miese van der Roheho, kterou každé dva roky uděluje Evropská unie, uvedla mluvčí.

V minulosti stavbu kritizovali někteří zastupitelé, kteří ji označili za zcela zbytečnou. S vyhlášením architektonické soutěže počítal dodatek smlouvy mezi městem a investorem. Podoba projektu se totiž v minulosti několikrát měnila. Původně se hovořilo o výškovém objektu s jednou věží, pak o variantě dvou věží, která nakonec dostala přednost.

