Musk kritizuje Trumpa kvůli daňovému zákonu. Je to odporná nehoráznost, uvedl

Miliardář Elon Musk se zapojil do debaty o zákonu na snížení daní a výdajů, který podporuje americký prezident Donald Trump. V příspěvku na sociálních sítích Musk označil návrh za „odpornou nehoráznost“, která zvýší schodek federálního rozpočtu. Informovala o tom agentura Reuters.

„Je mi líto, ale už to prostě nesnesu,“ napsal Musk v příspěvku na sociální síti X. „Tento rozsáhlý, nehorázný, vepřovým masem nadívaný kongresový návrh zákona o výdajích je odporná nehoráznost. Styďte se vy, kteří jste pro něj hlasovali: víte, že jste udělali chybu. Víte to,“ dodal.

Jedinný hlas

Sněmovna reprezentantů v květnu schválila návrh zákona rozdílem jediného hlasu. Stalo se tak poté, co nestranický rozpočtový úřad Kongresu konstatoval, že opatření prodlužující daňové škrty z roku 2017, které byly hlavním Trumpovým legislativním úspěchem v jeho prvním funkčním období, by zvýšilo současný dluh federální vlády 36,2 bilionu dolarů (793 bilionu korun) o dalších 3,8 bilionu dolarů (83 bilionu korun).

Senát, který stejně jako v případě Sněmovny reprezentantů ovládají Trumpovi republikáni, hodlá opatření nazvané „jeden velký krásný návrh zákona“ (One Big Beautiful Bill Act) schvalovat příští měsíc. Očekává se, že senátoři přijdou s pozměňovacími návrhy.

Předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson a vůdce senátní většiny John Thune uvedli, že Muskovy výpočty jsou chybné. Někteří ze čtyř senátorů, kteří podporují rozsáhlejší vládní škrty, nicméně s Muskovým prohlášením vyslovili souhlas.

Trump po svém lednovém nástupu do funkce jmenoval Muska do čela úřadu pro efektivitu státní správy (DOGE). Nejbohatší člověk na světě během několika měsíců v této funkci zrušil několik federálních agentur, nepodařilo se mu ale dosáhnout rozsáhlých úspor, o které usiloval. Minulý týden Musk Trumpovu administrativu opustil.

