Váš druhý domov na dalmátském pobřeží – Falkensteiner Residences Aurora
Představte si, že kdykoli zatoužíte po klidu, teple a vůni moře, stačí si sbalit jen pár věcí a vydat se do vlastního apartmánu u Jadranu.
Žádné hledání ubytování, žádné kompromisy. Falkensteiner Residences Aurora v prémiové lokalitě Punta Skala u Zadaru vám otevírají dveře ke splnění tohoto snu – a navíc nabízí investici, která dává smysl.
Zadar – perla chorvatského pobřeží
Zadar je jedním z nejrychleji rostoucích destinací na chorvatském pobřeží. Má mezinárodní letiště a výbornou dostupnost z Česka. Z Prahy nebo Brna jste ve svém apartmánu na pobřeží za 6 až 8 hodin autem. A pokud preferujete leteckou dopravu, Zadar má přímé lety z Prahy, Vídně i Bratislavy – za méně než dvě hodiny jste u moře. Tato dostupnost dělá z projektu atraktivní volbu pro české majitele, kteří hledají kombinaci pohodlí, exkluzivity a chytré investice.
Effortless Luxury Living – luxus bez starostí
Ať už hledáte klidné zázemí pro rodinnou dovolenou, chcete trávit čas u moře při práci na dálku, nebo si jen dopřát únik od každodenní rutiny – Residences Aurora jsou ideální pro páry, jednotlivce i rodiny.
88 elegantních apartmánů vzniká přímo na poloostrově Punta Skala – v rámci pětihvězdičkového resortu Falkensteiner. Díky tomu budete mít přímý přístup k soukromé pláži, wellness zóně, špičkovým restauracím, dětským hřištím, fitness centrům a modernímu sportovnímu komplexu – to vše v docházkové vzdálenosti od vašeho apartmánu.
Váš apartmán si vyberete podle svých představ – s výhledem z terasy horního patra nebo s přímým vstupem na zahradu. Čtyři různé velikosti apartmánů (od cca 42 do 176 m² obytné plochy) zajišťují flexibilitu pro různé životní styly. Všechny jednotky nabízejí balkon nebo soukromou zahradu, velkoformátová okna, designový interiér a plně vybavenou kuchyň v nejvyšší kvalitě.
Na designu apartmánů se podíleli věhlasný architekt Boris Podrecca a interiérová designérka Aggi Bruch. Výsledkem je spojení středomořské lehkosti s elegantním moderním stylem. Světlé prostory, velká okna, kvalitní interiér a špičkově vybavená kuchyně – vše podle nejvyšších standardů Falkensteiner.
Falkensteiner Residences – váš spolehlivý partner
Rekreační nemovitost není jen splněným snem, ale i dlouhodobou investicí. Nemovitosti si svou hodnotu udržují po generace – a pokud se nachází v zahraničí, je klíčová atraktivní lokalita i silný a zkušený partner.
Falkensteiner Michaeler Tourism Group se výstavbou prémiových rezidenčních apartmánů zabývá již 20 let, vždy jako součást špičkově vybavených resortů. Pod mottem „Bydlet tam, kde ostatní jezdí na dovolenou“ tvoří Falkensteiner Residences skutečně výjimečná místa k životu.
Získejte více informací o jedinečných Falkensteiner Residences – a udělejte první krok ke svému druhému domovu u moře.
Dovolená, kterou si určujete sami
Kdykoliv zatoužíte po moři, klidu a slunci, váš apartmán vás bude čekat – uklizený, připravený, s výhledem na západ slunce nad Jadranem. Ať už hledáte místo pro rodinné vzpomínky, klidnou základnu pro práci na dálku nebo dlouhodobé zhodnocení investice, Residences Aurora jsou tou správnou volbou.
Zjistěte více o tomto exkluzivním projektu. Váš kousek Jadranu čeká – připraven stát se vaším domovem.
