Recenze: Canopy by Hilton Zagreb City Centre je moderní zastávkou v srdci chorvatské metropole

Canopy by Hilton v Záhřebu
Záhřeb bývá často jen přestupní stanicí na cestě k moři. Kdo se tu ale rozhodne strávit alespoň jednu noc, zjistí, že má město mnohem víc než jen praktickou polohu. V historickém centru, pár kroků od hlavního nádraží, stojí hotel Canopy by Hilton Zagreb City Centre, kde jsem při nedávné cestě do Dalmácie strávil víkend.

Záhřeb: víc než jen zastávka na cestě

Chorvatská metropole je příjemným překvapením pro každého, kdo si udělá čas na její prozkoumání. Historické horní město Gornji Grad s ikonickým kostelem svatého Marka, katedrálou a úzkými uličkami působí jako otevřená učebnice historie. V dolní části města pak čekají secesní bulváry, elegantní park Zrinjevac, trhy a galerie.

Lobby bar a centrální společenský prostor – místo, kde se potkávají hosté i místní Designová chodba ve stylu retro modernismu – každý detail promyšlený do poslední linky Filtrovaná voda a dispenzer ledu – praktický a ekologický prvek typický pro Canopy hotely 19 fotografií v galerii

Za návštěvu stojí i Muzeum rozchodů (Museum of Broken Relationships), jedno z nejzajímavějších v Evropě, a pro rodiny s dětmi třeba Záhřebská lanovka, která spojuje horní a dolní město. Kdo si rád vychutná atmosféru u kávy, najde ji doslova na každém kroku – kavárenská kultura tu připomíná Vídeň, jen s o něco jižanskější lehkostí.

Cestování autem z Prahy nebo Brna na chorvatský jih se díky zastávce v Záhřebu stává výrazně příjemnějším – město má ideální polohu a překvapivě bohatý kulturní i noční život.

Styl a koncept hotelu

Hotel Canopy by Hilton Zagreb City Centre se nachází jen pár minut chůze od hlavního vlakového nádraží i rušných městských bulvárů. Otevřen byl jako první evropský Canopy.

Design interiéru propojuje industriální minulost čtvrti s chorvatským uměním a lokálními materiály. Lobby působí jako živý společenský prostor s kavárnou, barem a knihovnou, kam si přijdou posedět i místní. V detailech se odráží inspirace místní kulturou – od vzorů textilií po umělecké fotografie. Atmosféra je uvolněná, moderní a přitom neformální.

Pokoje a zázemí

Pokoje jsou vybavené pohodlnými Canopy postelemi, kávovarem Nespresso i textiliemi s chorvatskými motivy. Na dvou podlažích jsou fontánky s filtrovanou vodou – praktický i ekologický detail, který potěší a se kterým jsem se setkal ve všech Canopy hotelech.

Hotel nabízí také fitness centrum. Patří spíše k těm menším, ale během pobytu bylo většinou prázdné, takže si hosté mohou bez problémů dopřát klidný trénink.

Součástí hotelu je restaurace ReUnion, která funguje po celý den – od snídaní po večerní večeře. Snídaňový bufet potěší rozmanitostí i kvalitou: nechybí čerstvé pečivo, domácí džemy, lokální sýry ani teplé vaječné pokrmy na objednávku. Večer podnik nabízí jednoduché, ale dobře připravené menu s důrazem na chorvatské suroviny – od ryb po sezónní zeleninu.

Verdikt

Hotel působí přirozeně a živě. Lobby je otevřeným prostorem, kde se potkávají hosté i místní, kteří sem chodí na kávu nebo sklenku vína.

Díky poloze v samém centru je vše, co stojí za vidění – od náměstí Bana Jelačiće po trh Dolac – dostupné pěšky. A pokud pokračujete dál na jih, dálnice je vzdálená jen několik minut jízdy.

Canopy by Hilton Zagreb City Centre je ideální volbou pro ty, kteří si chtějí cestu k moři zpříjemnit zastávkou ve stylovém a pohodlném hotelu. Nabízí kombinaci pohodlí, designu a autenticity, kterou ocení jak rodiny, tak páry i sólo cestovatelé.

