Hornické byty po OKD se dočkají renovace. Heimstaden do nich letos investuje stamiliony

Společnost Heimstaden, která je největším soukromým poskytovatelem nájemního bydlení v Česku, letos investuje do svého portfolia téměř dvě miliardy korun. Z toho více než třetina půjde na renovaci bytů a 330 milionů korun na zateplení domů. Uvedla to mluvčí Heimstadenu Kateřina Piechowicz. Loni firma investovala téměř 2,5 miliardy korun.

„Největší tuzemský poskytovatel nájemního bydlení dál naplňuje cíl masivně investovat do svého portfolia. I přes obecně nepříznivou ekonomickou situaci investuje maximum prostředků na zkvalitnění bydlení pro své klienty a snižování energetické náročnosti budov,” uvedla mluvčí.

Zateplení se bude letos týkat zhruba 1100 bytů. „Pro další roky připravujeme projektové dokumentace pro dalších 3500 bytových jednotek,” uvedl generální ředitel české pobočky společnosti Heimstaden Jan Rafaj.

Téměř 90 milionů korun hodlá Heimstaden investovat do rozvodů vody a kanalizace, 60 milionů do oprav střech. „Investice budou směřovat i do oprav komerčních prostor, konkrétně 32 milionů korun,” uvedla mluvčí.

Za nejvýznamnější projekty letošního roku lze podle ní označit přestavbu vytápění u bytových domů v Havířově-Šumbarku na Karvinsku za více než 50 milionů korun a pokračování rozsáhlé revitalizace vilové čtvrti v Ostravě-Kunčičkách. „Tam bude letos v červnu k dispozici již 164 opravených bytů (z celkového počtu 320 bytů),” uvedla Piechowicz.

Velkým projektem bude také zateplení výškových domů v ulici Marie Majerové ve Frýdku-Místku, které začne v létě. Podobnou úpravu firma na následující rok plánuje u dvojvěžáku v ulici ČSA.

Heimstaden Czech vlastní téměř 43 tisíc bytů převážně v Moravskoslezském kraji, kde jde hlavně o bývalé hornické byty po OKD. Skandinávská nadnárodní skupina Heimstaden, která patří mezi největší poskytovatele nájemního bydlení v Evropě, je jejich majitelem od roku 2020.

