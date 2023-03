Je normální bydlet v nájmu. Chceme to Čechům dokázat, říká developer Vajner

Přes 27 miliard korun plánuje do roku 2033 utratit developerská skupina Creditas Real Estate za bytovou výstavbu v České republice. Hodlá přitom postavit minimálně 5500 bytů. Součástí této plánované rezidenční výstavby bude také tisícovka nájemních bytů v rámci pěti samostatných projektů, oznámil generální ředitel společnosti Jiří Vajner.

V nejbližších deseti letech chce developerská skupina Creditas Real Estate zrealizovat v České republice výstavbu celkem 13 rezidenčních projektů v Praze, Plzni, Kladně, Klecanech a Brně. V šesti lokalitách budou byty na prodej, čtyři by měly být čistě pro nájemní bydlení a na třech místech se budou oba typy bydlení kombinovat. Plánované investiční náklady na nové byty na prodej odhaduje Jiří Vajner na 22 miliard korun, na nájemní část výstavby by pak mělo přijít zhruba pět miliard korun.

Pětice nájemních projektů v 10 letech

Prvním projektem, se kterým Creditas Real Estate vstupuje letos na trh nájemního bydlení, je Loox na Proseku na Praze 9. Aktuálně je zde k nastěhování 85 kompletně zařízených a vybavených bytů a deset komerčních jednotek. V polovině příštího roku by měl být dokončen také projekt U milosrdných na Praze 1 s celkem 27 byty a dvěma komerčními jednotkami. Dokončení Jinonického dvora se 140 byty na Praze 5 je plánováno o rok později na červen 2025. Brněnský projekt Západní Brána s 896 byty by se měl začít stavět v průběhu nadcházejících dvou let. Pro nájemní bydlení tu chce developer vyčlenit zhruba třetinu bytů.

Nájemné pro 33metrový byt 1+kk bude podle Vajnera začínat na 17 300 korunách bez energií a dalších poplatků. K tomuto minimálnímu nájemnému za nejmenší byt tak je třeba přičíst dalších necelých pět tisíc korun za energie a další související poplatky. Nájemné pro větší byty bude začínat na 21 600 korunách pro 2+kk, 33 500 korunách pro 3+kk a 42 800 pro největší jednotky 4+kk. Nájemníci přitom mohou mít v bytech kompletní vybavení do nejmenších detailů jako jsou příbory či například záclony.

Prohlédněte si, jak vypadá kompletně zařízený nájemní byt

Z bytů na prodej patří mezi projekty Creditas Real Estate Jinonický dvůr, Nové Boroviny v Kladně či Nová Valcha v Plzni, kde má v jedenácti etapách vyrůst až 1100 bytů a rodinných domů.

Nájemní bydlení developery láká

Creditas Real Estate se podle Vajnera nově zaměřuje na nájemní bydlení mimo jiné i kvůli vysoké inflaci, zamrzlému trhu s byty a drahým hypotékám. Tento depresivní realitní „koktejl“ totiž zájemcům o koupi bytu v současnosti výrazně komplikuje pořízení toho vlastního vysněného bydlení. Problémem jsou vysoké ceny nemovitostí i vysoké hypoteční sazby, na které lidé ani nemají dostatečnou bonitu. Čím dál více lidí, zvláště těch mladších, se tak začíná smiřovat s bydlením v nájmu místo ve vlastním, což jim umožňuje snazší život bez dlouhodobých závazků a s větší flexibilitou pohybu.

A právě na tuto skupinu se nyní developeři i u nás začínají postupně více a více zaměřovat. V České republice tuto skupinu podle údajů Eurostatu z roku 2021 představuje zatím necelých 22 procent obyvatel. Zbývajících 78 procent obyvatel dává přednost vlastnickému bydlení. „Chceme dlouhodobé nájmy stavět na flexibilitě. Znamená to, nabídnout lidem nájemní bydlení v průběhu celého života. Mladý pár začne bydlet v menším bytě, postupně se přestěhuje do většího a na stáří mu bude zase stačit už jen menší byt. Ve světě je to dost obvyklé a rádi bychom to proto dokázali i tady v České republice,” popsal dlouhodobou strategii nájemního bydlení Vajner.

Osa východ – západ dělí Evropu i v nájmech

V Evropské unii se dá podle Vajnera trend v bydlení definovat poměrně jednoduše. „S růstem životní úrovně roste i procento lidí žijících v nájmu. Platí, že čím více na západ tím roste podíl nájemního bydlení a naopak. Čím více na východ, tím více roste vlastnické bydlení,“ konstatuje Vajner. Největší podíl nájemních bytů má v Evropě nyní Německo a Rakousko (až 50 procent), nejmenší pak Rumunsko a Slovensko.

Nájemníci v číslech

Podle průzkumu, který pro Creditas Real Estate provedla na počátku roku agentura Ipsos mezi 1050 lidmi bydlícími v pronajatém domě či bytě, výše nájmů rostly loni pomalu, 36 procentům respondentů vůbec. Čtvrtině oslovených stojí nájemné do 20 procent čistého příjmu a 37 procentům do 30 procent příjmu. Nejlevnější je v tomto ohledu Plzeňský a Zlínský kraj, naopak nejdražší Praha, kde polovina lidí dává za nájem přes 30 procent příjmů. Největší zastoupení nájemního bydlení je v Brně, kde v něm bydlí zhruba 35 procent lidí. Z průzkumu rovněž vyplynulo, že 82 procent lidí preferuje dlouhodobý nájem, což se napříč republikou ale liší. Třeba v Pardubicích chtějí lidé v nájmu zůstat, zatímco v Hradci Králové touží po vlastním.

Creditas Real Estate (dříve V Invest) působí na trhu přes 30 let. Je součástí investiční skupiny Creditas, která se zaměřuje na dlouhodobé investice, podniká zejména ve finančních službách, energetice a realitách. Zakladatelem a majoritním akcionářem je Pavel Hubáček.

