Byznysu církve se začalo dařit. Díky dřevu vydělala stamiliony, masivně investuje do realit

Arcibiskupství pražské se za rok 2022 dostalo do zisku 213 milionů korun. Vděčí za to efektivitě své lesní správy a nadprůměrným cenám dřeva. Významný výdaj pro arcibiskupství naopak loni byla finanční podpora farností v pražské arcidiecézi téměř 150 milionů korun. Uvedli to představitelé arcibiskupství, když představovali nové nájemní byty v Praze, do nichž arcibiskupství investuje.

Reklama

„Těší mě, že po letech ztrát dopadlo hospodářství arcibiskupství opět dobře a naše kroky na nové hospodářské cestě vypadají zdařile. (...) Celkově jsme napříč našimi pilíři hlavních finančních zdrojů pokročili, chystáme se investovat nejen do zpracování dřeva s přidanou hodnotou a do nájemního bydlení, ale nově také do fotovoltaik," řekl pražský arcibiskup Jan Graubner.

Hlavní pilíře: lesy, byty i finanční produkty

Nájemní bydlení má být pro arcibiskupství jedním z pilířů hospodaření po roce 2030, kdy na základě zákona o majetkovém vyrovnání skončí podpora státu církvím. Dalšími pilíři má být právě lesní hospodaření a finanční produkty; i ty se podílely na zisku v loňském roce. Arcibiskupství se také zajímá o projekty spojené s udržitelnými zdroji energie. Do fotovoltaiky zatím plánuje investovat menší jednotky milionů korun.

Církevní realitní byznys s nájemními byty se rozjíždí. Do dvou let investuje miliardy Reality Realitní společnost, kterou založilo pražské arcibiskupství, pronajala od konce loňského roku většinu nabízených bytů. Ve svém portfoliu nájemního bydlení chce společnost XPlace postupně nabídnout v Praze a jejím okolí až tisíce bytových jednotek, uvedlo arcibistkupství. Peníze na zabezpečení své činnosti chce arcibiskupství získat také prodejem nepotřebných nemovitostí. ČTK Přečíst článek

„Loni se extrémně vyšplhaly ceny dřeva, kubík jsme prodávali za 2030 korun. Zhodnocovalo se nejen dřevo kvalitní, ale veškerá dřevní hmota, naši lesáci dělali všechno pro to, aby prodali všechno dřevo," řekl generální vikář pražského arcibiskupství Jan Balík.

Církev má lesy od Vysočiny po Krušné hory

Vloni se v lesích arcibiskupství vytěžilo 409 tisíc metrů krychlových. Lesníkům se také podle něj mnohde podařilo zastavit kůrovce a vysázelo se 3,85 milionu nových stromů na 750 hektarech holin. Arcibiskupství má své lesy v sedmi polesích, od Vysočiny po Krušné hory, podle toho jsou také velmi různé výnosy i péče o daná lesní území. Vlastních lesních pozemků má 21 tisíc hektarů a hospodaří na 26 tisíc hektarů. Za první republiky to bylo 40 tisíc hektarů.

Kupujeme tisíc nájemních bytů. Je to byznys, ne charita, říká šéf ekonomiky pražského arcibiskupství Reality Jan Balík je nyní nejdůležitějším mužem na českém developerském trhu. Zní to poněkud zvláštně. Ví někdo, kdo je Jan Balík? Je to šéf ekonomické sekce pražského arcibiskupství. Pravá ruka pražského arcibiskupa Jana Graubnera. Je to muž, který disponuje miliardami korun, o nichž rozhoduje, kam je vložit. A protože se rozhodl, že je vloží do nemovitostí, do nákupu bytů určených pro nájemní bydlení, developeři mu nyní v uvozovkách zobou z ruky. Jak říká Balík v rozhovoru pro newstream.cz, nejde o charitu. Jde o byznys. Levné nájmy pod církevními křídly nelze čekat. Dalibor Martínek Přečíst článek

Arcibiskupství uvedlo, že rok 2022 byl pro jeho lesy příznivý hlavně díky srážkám, což pomohlo ke zlepšení kondice stromů a snížení kůrovcových těžeb. Kvůli energetické krizi poklesl objem dříví na českém trhu, zároveň ale udrželo ceny na historických maximech.

Arcibiskupství pražské díky výnosům z prodeje dřeva může investovat přibližně 50 milionů korun do rekonstrukce lesnických budov a do nákupu malé pily a štěpky pro další zpracování dřeva. Balík připomněl, že lesy tvoří v portfoliu aktiv arcidiecéze největší část, přibližně 40 procent, a nájemní bydlení XPlace kolem deseti procent.

Nájem od 15 tisíc do 39 tisíc korun

Za účelem podnikání v nájemním bydlení pražské arcibiskupství založilo realitní společnost XPlace. Velká část bytů v Praze Dejvicích a na Zličíně je podle zástupců arcibiskupství pronajatá, dnes novinářům představili dva domy s 33 nájemními byty na Střížkově. V nich je rezervováno 30 procent bytů. Další podobné projekty arcibiskupství připravuje opět v Praze i v regionech poblíž hlavního města, bydlení pro mladé rodiny má třeba být v bytových domech v Milovicích nebo Kolíně.

Církev nakupuje byty. Dosud tichý hráč může změnit trh s nájemním bydlením Reality Plzeňské biskupství v úterý podepsalo kupní smlouvu na novostavbu domu se stovkou nájemních bytů za víc než 300 milionů korun. Také pražské arcibiskupství mělo v plánu nakupovat tisíce bytů. Tam se ale plány pozdržely kvůli vynucenému odchodu šéfa diecéze Antonína Jurigy. vku Přečíst článek

V dnes předváděném střížkovském domě činí cena pronájmu bytu od 1+kk po byty o velikosti 120 metrů čtverečních od 15 300 do 39 tisíc korun. V příštím roce chce arcibiskupství nabídnout další stovku bytů v areálu bývalého smíchovského lihovaru. V Dejvicích si od společnosti XPlace pronajal prostory spolek Přátelé Miloše Zemana a bývalý prezident v nich otevřel svou kancelář.

„Počáteční investice do vybudování báze výnosových aktiv jsou pochopitelně velké a náběhová křivka výnosů z pronájmů roste postupně. U plně obsazených projektů počítáme s výnosností mezi 3,5 – 4,5 procenta, podle lokality. Během několika budoucích let bychom rádi měli v portfoliu vyšší stovky nájemních jednotek," řekla Linda Dolečková, ekonomická poradkyně Arcibiskupství pražského.

„Ceny pronájmů jsou nastaveny jako komerční a výnos pomáhá financovat duchovenskou činnost, církevní školství a sociální projekty. Bydlení pro slabší skupiny pak církev nabízí skrze své charity," doplnila.

Palivové dříví je rekordně drahé. Výraznější zlevnění přijde až příští rok Názory Palivové dříví v Česku je rekordně drahé, kubík vyjde i na více než 1500 korun. Výraznější zlevnění přijde spíše až příští rok, kvalitnější dřevo zlevňuje už teď, píše hlavní ekonomo Trinity Bank Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Pražské arcibiskupství prodává Jindřišskou věž za 75 milionů korun Enjoy Pražské arcibiskupství nabízí k prodeji za 75 milionů korun památkově chráněnou Jindřišskou věž v centru hlavního města. Vyplývá to z informací na webu arcibiskupství. Cílem prodeje je racionalizace majetku, řekl Deníku N generální vikář pražského arcibiskupství Jan Balík ČTK Přečíst článek