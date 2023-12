Nejošklivější pražské nádraží čeká proměna za osm miliard

Pražský magistrát vypíše tendr s předpokládanou hodnotou osm miliard korun bez DPH na stavbu dopravního terminálu na smíchovském nádraží. V noci ze čtvrtka na pátek to schválili zastupitelé metropole. Terminál nahradí autobusové nádraží Na Knížecí, bude zahrnovat i záchytné parkoviště P+R. Stát má do konce roku 2030.

Součástí nového terminálu bude železniční stanice příměstské i dálkové železniční dopravy, stanice metra i tramvaje, stanice městských a příměstských autobusových, trolejbusových a elektrobusových linek. Západně od železniční stanice vznikne velkokapacitní záchytné parkoviště.

Terminál bude mít podle plánů města několik úrovní. Z Nádražní ulice povedou podchody železnice k nástupištím. V druhé úrovni bude samotná stanice, která bude na stejné rovině jako dnes, a nad ní je v plánu autobusový terminál přesunutý z nynějšího nádraží Na Knížecí. Pod terminálem bude metro. Všechny úrovně a druhy dopravy budou vzájemně propojeny.

Stávající terminál je již dnes jedním z nejvýznamnějších přestupních uzlů Pražské integrované dopravy, v budoucnu se však očekává další významný nárůst významu tohoto terminálu, píše se v dokumentu.

V minulosti byly odhady nákladů na stavbu nižší, podle náměstka primátora pro dopravu Zdeňka Hřiba (Piráti) je nynější odhadovaná cena dána výrazným rozšířením záměru. „Ten původní projekt měl mnohem menší rozsah, ten terminál ale plní spoustu funkcí, je to strašně důležitá brána. Ten projekt je pro Prahu významný,“ řekl náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček (STAN).

Návrh kritizovali někteří zástupci vládnoucí koalice. „Mně to přijde strašně drahé. Osm miliard za terminál, který bude sloužit všem v České republice, bude dávat Praha. Nevím, jestli máme takhle na všechno prostředky a myslím, že se projektanti měli držet nižších cen,“ řekl například radní Antonín Klecanda (STAN). Hřib vysvětlil, že projekt sice může vzniknout za méně peněz, ale už jen to samotné P+R parkoviště bude stát miliardu korun.

Podle radního pro finance Zdeňka Kováříka (ODS) je nádraží nyní kapacitně na hranici svých možností. Podle dřívějšího vyjádření Hřiba bude město chtít získat peníze z evropských fondů a s ohledem na význam pro celý region také od vlády, protože projekt nebude sloužit jenom Pražanům.

Zahájení stavby se předpokládá na konci příštího roku a podle Hřiba realizace bude trvat pět až sedm let. Práce město koordinuje se Správou železnic (SŽ), která zároveň připravuje rekonstrukci samotného nádraží. Bude mít na starosti rekonstrukci budovy nádraží a železniční stanice včetně opravy nástupišť, vytvoření jednoho nového a opravy podchodů. Vznikne také lávka přes železnici, která spojí Smíchov, Radlice a budovanou čtvrť Smíchov City mezi nádražím a prostranstvím Na Knížecí. SŽ v srpnu na práce vypsala veřejnou zakázku s předpokládanou hodnotou 5,2 miliardy korun.

Smíchovské nádraží bylo otevřeno jako druhá velká stanice v Praze v roce 1862. Nynější budova stanice byla postavena v 50. letech minulého století, původní budovy se i kvůli poškození za druhé světové války nezachovaly. Nádraží patří k nejvytíženějším železničním uzlům v Praze, spolu s nádražím hlavním - na které bylo napojeno deset let po svém vzniku - a Masarykovým.

