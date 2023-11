Prahu čeká další miliardová investice: „Sherwood“ zmizí a z Hlaváku se konečně stane nádraží hodné metropole

Přibydou stromy, tramvajová zastávka a ubydou zbytečná parkoviště. Praha má s Hlavním nádražím velké plány, které by se mohly začít realizovat do dvou let.

Denně obslouží 100 tisíc lidí, v budoucnu by to však mohlo být jednou tolik. Už teď ale to ale Hlavní nádraží nezvládá, a proto architektonicky výjimečnou budovu Nové odbavovací haly Hlavního nádraží v Praze čeká rekonstrukce. Nové využití se hledá pro plochu parkoviště na její střeše a změnit se má i její bezprostřední okolí, park se bude revitalizovat a přímo před budovou bude nová zastávka tramvaje.

Detaily proměn, které řeší tři architektonické týmy, budou známy na konci listopadu, obrysy jsou ale známé už teď.

Hlavní nádraží se začne měnit za tři roky

„Už teď hala neumí pracovat s nenadálými událostmi, kapacitně už nezvládá ani pět tisíc cestujících naráz,“ přibližuje jeden z důvodů Jakub Hendrych z IPR, který je jedním ze zadavatelů soutěžního dialogů.

To je systém výběru vítězného projektu, který město v posledních letech využívá ve složitých lokalit s velkým množstvím různorodých zájmů (Nový „Hlavák“ je společnou aktivitou Magistrátu hl. m. Prahy, Správy železnic, Dopravního podniku hl. m. Prahy a Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy - pozn.red.).

V budoucnu by ale nádraží, které je nejdůležitějším dopravním uzlem v Česku, mělo být schopno obsloužit až 250 tisíc lidí. Nejde ale jen o budovu, na zátěž není připraveno ani okolí. „Přilehlý park neplní funkci tak, jak by měl, a náklady na jeho údržbu jsou poměrně vysoké,“ dodává Hendrych.

Zelené plochy u Hlavního nádraží zabírají téměř šest hektarů plochy a mají velký potenciál, a to i z hlediska enviromentálního. Počítá se proto i s výsadbou nových stromů.

Na Hlaváku bude nová zastávka tramvaje

Nejzásadnější změnou bude nová zastávka tramvaje, která vznikne hned před budovou haly. Trať povede od Nové budovy Národního muzea.

Kromě parku, který je bezprostředně před budovou nádraží, se promění i podoba trojúhelníkového cípu naproti Státní opeře nebo střecha haly, která aktuálně slouží jako parkoviště.

„Velikostí odpovídá téměř Staroměstskému náměstí, nachází v samém centru města a jde tedy o velmi lukrativní pozemek aktuálně ale slouží jen jako parkoviště, které využívají především půjčovny,“ dodává Hendrych. I to by se mělo změnit.

Odborná porota do finále vybrala tři tým, a to dánský ateliér Henning Larsen, česko-italské konsorcium re:architekti+baukuh+YellowOffice a konsorcium španělských a českých architektonických studií Miralles Tagliabue EMBT S.L.P. + OCA architects Prague.

Vítězný projekt se představí 27. listopadu. Realizace by mohla začít už v roce 2026. Celkově investice přesáhnou 1,5 miliardy korun.

