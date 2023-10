Praha zamítla koupi Jindřišské věže. Je moc drahá

Byla by to nevýhodná koupě, shodli se pražští radní v případě Jindřišské věže, za kterou pražské arcibiskupství požaduje 100 milionů korun. Je to dvojnásobek ve srovnání s tím, co stanovil znalecký posudek, zní z magistrátu.

Reklama

Hlavní město nekoupí od pražského arcibiskupství středověkou Jindřišskou věž, uvedl pražský radní Adam Zábranský (Piráti). Důvodem jsou vysoká cena, kterou za stavbu církev chce, nutnost nákladných oprav a dlouhá nájemní smlouva, kterou má současný nájemce do roku 2044. Na odmítnutí koupě se podle Zábranského shodla celá pražská koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), Piráti a STAN.

Arcibiskupství za stavbu požaduje 100 milionů korun, což je podle radního asi dvakrát víc, než stanovil znalecký posudek.

Arcibiskupství nabídlo Jindřišskou věž v centru města k prodeji koncem loňského roku, protože podle něj nemá význam pro věřící a je především turistickou památkou. Prodat chce také za 308 milionů korun hotel Clara Futura v Dolních Břežanech. Peníze, které by těmito prodeji arcibiskupství získalo, by měly jít do církevního školství.

Byznysu církve se začalo dařit. Díky dřevu vydělala stamiliony, masivně investuje do realit Money Arcibiskupství pražské se za rok 2022 dostalo do zisku 213 milionů korun. Vděčí za to efektivitě své lesní správy a nadprůměrným cenám dřeva. Významný výdaj pro arcibiskupství naopak loni byla finanční podpora farností v pražské arcidiecézi téměř 150 milionů korun. Uvedli to představitelé arcibiskupství, když představovali nové nájemní byty v Praze, do nichž arcibiskupství investuje. ČTK Přečíst článek

Ekonomika církve

„Nákup za současných podmínek nemá smysl, shodli jsme se na tom v koalici. Cena je dvakrát dražší, než určil znalecký posudek, a do roku 2044 je věž pronajata, což pro město omezuje do budoucna využití, v nákupu nevidí příležitost ani Prague City Tourism (PCT),“ řekl Zábranský. PCT je městská firma, která má na starosti cestovní ruch.

Na věži je podle radního rovněž třeba provést nákladné opravy, například střechy, které by muselo hlavní město zaplatit. „Praha má na svých bedrech velké množství památek, které musí opravovat, zároveň nemá neomezené množství peněz,“ řekl Zábranský. Podle dřívějšího vyjádření arcibiskupství věž vyžaduje opravy za 20 až 30 milionů korun.

Radní nyní uloží úředníkům vypracovat materiál, ve kterém bude usnesení, že město nemá o koupi zájem. Dokument následně projednají pražští radní. Své rozhodnutí sdělí arcibiskupství.

Prodej věže je součástí zefektivnění hospodaření církve s výhledem na dobu, kdy přestane od státu dostávat příspěvek na svou činnost. Arcibiskupství věž nabízelo k prodeji původně za 75 milionů korun. Později cenu zvýšilo.

Jindřišská věž na rozhraní stejnojmenné ulice a Senovážného náměstí v Praze 1 je původně zvonice sousedního kostela sv. Jindřicha a sv. Kunhuty. Je součástí pražské památkové rezervace zapsané na seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Pozdně gotická věž byla vybudována v letech 1472 až 1476. Pískovcovou stavbu zakryla dřevěná střecha s břidlicovou krytinou. Spolu s kostelem a věží byla v místě vybudována i fara a farní škola. Ve věži byly později umístěny i věžní hodiny se dvěma cimbály datované rokem 1577.

Kupujeme tisíc nájemních bytů. Je to byznys, ne charita, říká šéf ekonomiky pražského arcibiskupství Reality Jan Balík je nyní nejdůležitějším mužem na českém developerském trhu. Zní to poněkud zvláštně. Ví někdo, kdo je Jan Balík? Je to šéf ekonomické sekce pražského arcibiskupství. Pravá ruka pražského arcibiskupa Jana Graubnera. Je to muž, který disponuje miliardami korun, o nichž rozhoduje, kam je vložit. A protože se rozhodl, že je vloží do nemovitostí, do nákupu bytů určených pro nájemní bydlení, developeři mu nyní v uvozovkách zobou z ruky. Jak říká Balík v rozhovoru pro newstream.cz, nejde o charitu. Jde o byznys. Levné nájmy pod církevními křídly nelze čekat. Dalibor Martínek Přečíst článek