Dalibor Martínek: Kalousek má novou funkci, bude dohlížet na peníze pro Vltavskou filharmonii

Před třemi lety, když na pražském magistrátu získával kontury projekt Vltavské filharmonie a probíhala architektonická soutěž, se mluvilo o investici za šest miliard korun. Nyní podle aktuálních odhadů vyjde Prahu na 16,53 miliardy korun bez DPH. Tedy celkem asi na dvacet miliard korun. Část peněz bude mít pod kontrolou i Miroslav Kalousek.

Zajímavý vývoj ceny. Kolik nakonec bude budoucí chlouba Prahy stát? Zdá se, že si hlavní město buduje takové své malé Dukovany.

Všichni zúčastnění, kteří o velkolepé výstavbě rozhodují, jsou nadšeni představou, že české hlavní město bude mít vlastní nóbl koncertní síň. Konečně se stane světovým. Na peníze teď nikdo moc nehledí, jde přece o počin přesahující naši současnost. A za takový se platí. Proč by se zástupci města o cenu vlastně zajímali, vždyť to jde z peněz daňových poplatníků. A ti jistě rádi takovou parádu zaplatí.

Respektive, je to vlastně jedno, co by Pražané chtěli. Prostě mají zvolený magistrát, a ten stavbu chce. Apoštolem projektu je letitý šéf územního rozvoje Prahy Petr Hlaváček. Tento rodák ze Zlína a silný hráč pražského magistrátu se tváří jako zapálený věrozvěst modernizace české metropole. Mezi developery je to obávaná figura, která rozhoduje o bytí či nebytí jednotlivých pražských projektů.

Hlaváček vnímá Vltavskou filharmonii jako svůj nesmazatelný podpis na rozvoji metropole. Pražští radní nyní schválili založení příslušných investičních akcí. Zajímavé je, že si odsouhlasili také vznik nadačního fondu pro výběr příspěvků od soukromníků. Většinu zaplatí magistrát, ale podílet se mohou i firmy a občané. To je hezké marketingové gesto, i vy se můžete osobně podílet. Třeba za ty peníze dostanou přispěvatelé nějakou cedulku se svým jménem na zdi chystané budovy.

Připomíná to sbírku na budování Národního divadla v době národního obrození. Ať jsou Češi pyšní, že také přispěli. Ve správní radě nového fondu zasedne zakladatel firmy Avast Pavel Baudiš, poslanec a ředitel Pražského jara Roman Bělor (STAN), podnikatelka a bývalá politička Jana Marco, lékařka Petra Tesařová a ředitelka festivalu Designblok Jana Zielinski.

Ještě zajímavější je složení dozorčí rady fondu. Bude v něm bývalý guvernér České národní banky Zdeněk Tůma, bývalý náměstek primátora a ředitel Správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek (Praha Sobě) a poslanec Jakub Michálek (Piráti). A překvapivě, i politické zombie Miroslav Kalousek. Prostě samý dobrý známý. Dobře to Hlaváček dělá. Zapojme všechny důležité, potom nám nikdo s celým konstruktem nehne. Tak to jistě fungovalo v každém čase, i v době vzniku Národního divadla. Zbývá jediná otázka. Proč zrovna Kalousek?

